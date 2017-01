España consume casi el mismo número de medicamentos que hace 50 años pero cuestan un 45% más

El consumo de medicamentos en España ha experimentado un escaso crecimiento en los últimos 50 años, de apenas un 2,5 por ciento desde 1967 a 2015, aunque en valores el aumento es mucho mayor, de hasta un 45,5 por ciento en el mismo periodo, según un análisis de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).

A partir de los informes mensuales que la consultora Quintiles IMS viene publicando desde 1967, referidos al mercado total y el mercado de prescripción, la patronal de las farmacias ha observado que 2011 fue el año donde se produjo el mayor consumo de medicamentos, con 1.320,6 millones de unidades y 10.838 millones de euros a precio de venta del laboratorio (PVL).

Además, un análisis más detallado comparando el período entre 1981 y 2015 muestra cómo las unidades per cápita anuales consumidas por la población han sufrido una pequeña variación, tan sólo de entre 25,1 y 27,5 unidades de consumo anual por habitante. Una cifra que, según FEFE, es inferior a la de otros países como Francia e Italia.

En cambio, si se tienen en cuenta los valores per cápita anuales en euros hay un aumento muy considerable en los primeros 20 años, al pasar de los 20,8 euros anuales per cápita (a PVL) en 1981 a los 203,7 euros per cápita en 2001.

No obstante, desde 2010 se ha producido un descenso que hace que el consumo per cápita en 2015 sea inferior al que había entre los años 2006 y 2011.

Además, en el informe 'Observatorio del Medicamento' que publica mensualmente FEFE también han analizado la penetración de los medicamentos genéricos, cuyo consumo se ha estancado en los últimos dos años en el 20 por ciento en unidades y el 40 por ciento en valores del total del mercado.

Se estanca la entrada de genéricos

Para FEFE, este freno puede atribuirse a que es "una gran desventaja competitiva para los genéricos que dichos medicamentos y los de marca con el mismo principio activo tengan idéntico precio", lo que "pone en evidencia la política de precios de referencia, cuya incidencia en el mercado es cada vez menor".

Su análisis muestra además cómo la penetración y crecimiento del mercado de genéricos no es uniforme en todas las comunidades autónomas, con una mayor presencia en Andalucía, Castilla y León y País Vasco. En cambio, Murcia, Comunidad Valenciana y Asturias son las regiones donde menos genéricos se consumen.

Además, y con respecto al crecimiento del mercado, Cataluña, Madrid y Galicia son los territorios donde se dan los mayores incrementos del consumo de estos medicamentos.

Por otro lado, FEFE también recuerda que en el mes de noviembre el mercado continuó creciendo de forma sostenida, sin resultar afectado por la Orden de Precios de Referencia. El número de recetas alcanzó 75,9 millones, lo que representa un aumento del 4,82 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. El gasto aumentó un 5,51 por ciento y el gasto medio por receta un 0,66 por ciento. Con estos datos, prevén que el mercado continúe en un crecimiento moderado.