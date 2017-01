La mejor dieta después de los excesos navideños

Cada año, en estas fechas, deseamos hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos ayuden a mejorar. Uno de los propósitos más repetidos es bajar de peso, y más, después de los excesos navideños.

Para perder esos kilos de más, lo primero de todo es marcarse un objetivo realista, y lo siguiente, planificar una serie de tareas que nos ayuden a lograr dicho objetivo.

Sin planificación, el objetivo se desvanecerá, y por el contrario, cumplir pequeñas acciones cada día, nos motivará a continuar.

Un objetivo realista puede ser “alcanzar el peso que tenía en diciembre antes de las fiestas”, y la siguiente meta razonable podría ser “quitarme de encima los kilos ganados durante el año pasado”.

Un error frecuente a la hora de establecer estrategias para conseguir nuestro propósito, es plantearnos comer menos, en lugar de comer mejor, y el hambre que genera esa restricción alimentaria que nos imponemos, puede echar a perder nuestro objetivo y entusiasmo.

Cambiemos las formas, desechemos los métodos milagrosos, sin fundamento, y que nos hacen perder la salud. Pongámonos en marcha. Estos son algunos retos:

Reduce los azúcares añadidos a un día por semana

Nos estamos refiriendo a aquellos azúcares que no están de forma natural en los alimentos: al azúcar de mesa, helados, refrescos, pasteles, galletas, cereales de desayuno, zumos y batidos envasados, golosinas… puede identificarse en las etiquetas nutricionales de los productos, aparecerán entre los hidratos de carbono como “azúcares”.

Restarás 40Kcal vacías (sin interés nutricional) por cada gramo de azúcar. Tan sólo una lata de refresco aporta unos 30g de azúcar libre (unas 120Kcal), y un batido de chocolate de 200ml contiene unos 24g (96Kcal), la misma cantidad que hay en unas 9 galletas.

Aumenta el consumo de vegetales, agua y fibra cada día

Incorpora tres verduras de diferentes colores en comida y cena, no escatimes en cantidades. Por ejemplo, puedes cocinar al horno zanahoria, brócoli y pimiento rojo, y acompañarlas de pescado y arroz blanco. Otro ejemplo, puedes añadir a la pasta cocida un salteado de ajo, espinacas, champiñones y tomates cherry.

Aumenta el consumo de sopas y cremas caseras, licuados de leche desnatada y frutas naturales, e infusiones. Ahora en invierno nos cuesta beber, y el agua tiene la ventaja de no aportar Calorías y llenar el estómago.

Incorpora alimentos con fibra, porque sacian más y te ayudarán a comer menos. Como ejemplos, puedes añadir una cucharita de salvado en el yogur desnatado o en las ensaladas, compra pan con alto contenido en fibra, o consume las patatas con la piel.

Dale un espacio al ejercicio físico

Mira la agenda, separa en tu mente las obligaciones de las excusas, busca el día y hora idóneos, decide si es mejor hacerlo sólo o acompañado, elige una actividad con la que disfrutes, y no te cierres a experimentar cosas nuevas.

Ponte en buenas manos, ten voluntad y constancia

Y lo más importante, sé constante, no te rindas si alguna estrategia no funciona, dale una vuelta, inténtalo por otras vías, busca siempre ayuda profesional, con la salud no se juega.