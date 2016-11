¿Qué puede producir la halitosis?

Aunque es sensiblemente superior en hombres, son las mujeres las que acuden más a la consulta a tratar los problemas del aliento en un porcentaje del 53% frente al 47% de los varones, según datos del Instituto del Aliento. Además, no existe un rango de edad predominante, ya que se puede padecer a cualquier edad, y afecta al 20% de la población.

La halitosis no es una enfermedad en sí misma, si no el síntoma o la señal de otra patología, por este motivo es necesario acudir a un especialista cuando el aliento huela mal para que identifique y trate la enfermedad subyacente. Además, la halitosis puede suponer un problema psicológico y de convivencia para la persona que la padece. «Detrás de la halitosis se pueden ocultar enfermedades como puede ser una úlcera o incluso diabetes, siendo en este caso un síntoma que no se debe ignorar», afirma el doctor Jonas Nunes, responsable de la Unidad de Halitosis del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.

Existen más de 80 causas que pueden producir halitosis, por lo que el diagnóstico es fundamental para elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Los orígenes más frecuentes son 6:

1. Boca: exceso de salivación, candidiasis, problemas gingivales, piercings linguales, etc.

2. Respiración superior: sinusitis, amigdalitis, respiración bucal, cáncer de laringe...

3. Respiración inferior: neumonía, bronquitis, cáncer de pulmón...

4. Digestivo: úlceras, gastritis, reflujo gastroesofágico, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, infección por Helicobacter pylori, etc.

5. Sistémico: medicación, fiebre, hipoglucemia, diabetes, alteración hepática y renal...

6. Neuropsicológicos: estrés, ansiedad, depresión y alteración del gusto en la boca (desgeusia), etc.

«Aunque en algunos casos el mal aliento se debe a problemas de falta de higiene o salud dental, existen otros muchos en los que los pacientes tienen una boca bien cuidada, no abusan del alcohol, el tabaco y comidas especiadas y aun así siguen sufriendo halitosis. Este es el grupo que padece un alto porcentaje de infradiagnóstico», declara el doctor Guerra Flecha, fundador y especialista en aparato digestivo de CMED.

La halitosis debe ser tratada por un especialista que tenga a su alcance un equipo de médicos pluridisciplinar que sean los encargados de pautar el tratamiento dependiendo del origen del diagnóstico.