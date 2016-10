IDental busca que todos los valencianos puedan salir “con una sonrisa a la calle”

IDental, Asistencia Dental Social busca que toda la población pueda salir “con una sonrisa a la calle”, y para conseguirlo ya ha ayudado a solucionar sus problemas de salud bucodental a más de 12.000 personas en toda Valencia desde su apertura en 2015.

Una de esas personas es Francisco, quien nos cuenta que “nunca podría haberme arreglado la boca con el dinero que vale, pero gracias a iDental he cumplido uno de mis sueños”. Como Francisco, cientos de miles de pacientes han podido acceder a tratamientos odontológicos gracias a las ayudas económicas de iDental que asume cantidades del 60, 70, 80, 90 y hasta del 100 por cien del precio del tratamiento dental.

La Asistencia Dental Social hace realidad el sueño de muchas personas de “tener la boca bien”, comenta Francisco. Desde su apertura en 2015, son más de 200.000 las personas que se han puesto en las manos de los odontólogos de iDental.

En la comunidad Valenciana, más de 12.000 pacientes han puesto fin a sus problemas bucodentales en los 5 centros de la Comunidad que abrieron sus puertas a lo largo de 2015 y cuentan con más de 530 profesionales.

La vida de Lauren Patricio ha dado un giro de 360 grados, ya que afirma que ahora puede reír sin complejos. Lo mismo opina Vicky: “Ya no me acordaba de reírme, me tuvieron que decir, ‘venga chica, ríete, que ahora puedes’”.

iDental destaca por el buen trato a las personas, tal y como afirma Patricia, otra paciente, “el trato con los dentistas es muy bueno”. Por su parte, Lauren opina que “es como una familia” y que ya le conoce todo el mundo en la Clínica. Y es que en iDental todos los pacientes tienen nombre y apellidos.

Todos los que pasan por iDental califican la experiencia con un sobresaliente alto. “Un 10 no, un 15 para ellos”, según ha indicado Francisco. Lauren lo califica “sobre 10”. Como consecuencia, nuestros pacientes no dudan en recomendar el servicio recibido. Vicky nos cuenta que su cuñado y su sobrino ya están siendo tratados en iDental. Juan también ha aconsejado a muchas personas ya que, como él mismo indica, “la prueba está aquí”, (en su nueva sonrisa).

No sólo los pacientes cumplen sus sueños, sino que iDental también: crear miles de sonrisas. Entre las opiniones de los pacientes, queda claro que el objetivo de iDental es “que todo el mundo salga con una sonrisa a la calle”.