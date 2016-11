Algunos mitos sobre la alimentación

Saltarse el desayuno provoca sobrepeso.Falso. Los estudios no han identificado diferencias significativas de pérdida de peso entre los que desayunan y los que no.

La carne roja y la procesada provocan cáncer colorrectal.Inexacto. Esta relación se ha demostrado en la carne procesada, pero las evidencias no son claras en la roja.

El pan no engorda si no se unta en salsas.Falso. El pan blanco es, desde el punto de vista nutricional, un alimento bastante pobre, y es la principal fuente de calorías de la dieta española.

Debemos sustituir el azúcar por edulcorante.No es la mejor opción. Los edulcorantes no son nocivos para la salud, pero pueden crear ‘adicción’ al dulce; a la larga no son la solución. Lo ideal es restringir el consumo de ambos.

Para adelgazar hay que eliminar las grasas.Falso. Las dietas bajas en grasas no adelgazan a largo plazo. Y las grasas son necesarias para estar sano.

Los productos ‘light’ y ‘cero’ adelgazan.Falso. La estadística demuestra que la gente que los toma no adelgaza. La obesidad es un tema mucho más complejo

La cerveza ayuda a hidratarse.Falso: la cerveza con alcohol no es eficaz para recuperar el líquido perdido y saciar la sed después de realizar ejercicio y perjudica, además, el equilibrio y los reflejos.

Los bebedores moderados tienen menor riesgo cardiovascular.No se sabe. Recientes estudios no ven tan clara esta ventaja. Y el alcohol es neurotóxico, adictivo, inmunosupresor, perjudicial para el sistema vascular, y aumenta el riesgo de muerte.