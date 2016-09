¿Y si tu depresión se debe a tu dieta?

¿Qué comes? ¿Tomas pescados, frutos secos, legumbres, frutas y verduras de forma regular? Si la respuesta es no, tienes más papeletas para desarrollar depresión. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -publicado nada menos que en el ‘British Medical Journal’- concluyó que “no es tanto lo que comes como lo que dejas de comer”.

Aunque las chicas que se pasan la vida contando calorías no lo crean, la depresión puede deberse a falta de nutrientes. Por ejemplo, se ha comprobado que los pescados y mariscos aportan una clase de ácidos grasos omega-3 que son como un bálsamo para las neuronas y ayudan a prevenir la depresión. (Más información en Mujehoy.com)