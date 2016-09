Quiero engordar y me cuesta, ¿cómo lo hago?

Sí. Puedes estar delgada y sana, pero todo tiene un límite. Si pesas menos de lo que te conviene, tus funciones inmunitaria y hormonal se verán afectadas, aumentando tu riesgo de infecciones, osteoporosis, sarcopenia, infertilidad y hasta de muerte prematura. “¿Y qué se considera un peso bajo?”, me pregunta Olga, de Murcia, que no engorda, por mucho que lo intenta. Le explico que el método habitual para calcularlo es el del Índice de Masa Corporal (IMC), que resulta de dividir el peso en kilos por la altura en metros al cuadrado (si pesas 60 kg y mides 1,64 m., tienes que dividir 60 por 1,65 x 1,65, lo que da 22,05, es decir dentro de lo que se considera “normopeso”). “Si, como en tu caso, no llega a 18,5; tu IMC es demasiado bajo… aunque eso no significa que no estés sana”, le aclaro.

“¿Cómo puede ser eso?”, exclama Olga al oír la contradicción. “La explicación es que el IMC solo tiene en cuenta tu peso y tu altura, no tu composición corporal”, añado. “Hay estudios que han visto a chicas superdelgadas con más grasa visceral -esa que rodea los órganos internos y es tan peligrosa-que otras con un IMC de 25 o más, es decir con sobrepeso”. (Más información en Mujerhoy.com)