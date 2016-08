Un fármaco en pruebas frena el deterioro cognitivo del Alzheimer

Un equipo internacional de investigadores ha presentado Aducanumab, un fármaco experimental que en su primer ensayo exploratorio ha logrado detener el deterioro de la memoria y la capacidad cognitiva asociados al Alzheimer. El medicamento, todavía en fase de pruebas, está diseñado para eliminar unas placas que se acumulan en el cerebro de los pacientes de esta enfermedad y que los investigadores creen que pueden ser su desencadenante. Si estos resultados se confirman en experimentos más amplios, podría convertirse en el primer tratamiento capaz de prevenir y detener el avance de una de las dolencias neurodegenerativas más comunes y, a la vez, que más han desafiado a la ciencia médica.

Resultados del primer ensayo clínico según la dosis / Sandrock et al.

«Aducanumab es un anticuerpo que tiene procedencia humana y que ataca a los ß-amiloide que se acumulan en el cerebro», explicó Alfred Sandrock, vicepresidente de la farmacéutica estadounidense Biogen y uno de los autores principales de la investigación, durante una teleconferencia con periodistas el martes. «Y que, además, en un pequeño ensayo exploratorio ha mostrado también efectos en frenar el deterioro cognitivo de los pacientes». Esto último, recalcó, solo es una «pista», aunque esperan que también aparezca en dos ensayos clínicos con miles de pacientes que se están llevando a cabo en la actualidad en cerca de 400 hospitales de todo el mundo (veinte de ellos en España).

Desde hace más de dos décadas, muchos científicos creen que el fenómeno que desencadena el Alzheimer es la acumulación en el cerebro de unas pequeñas proteínas denominadas ß-amiloide. Aducanumab, afirmó Roger A. Nitsch, director del Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad de Zurich (Suiza) y co-coordinador del trabajo, que ha publicado este miércoles la revista 'Nature', es un anticuerpo que ha mostrado la capacidad de eliminar estas placas. En un ensayo clínico con 165 pacientes, los investigadores han visto que cuando se inocula este fármaco, las placas desaparecen. Y que, además, el ritmo de desaparición aumenta con la dosis usada.

Empezar lo antes posible

Si la hipótesis de las ß-amiloide es cierta, estas se acumulan en el cerebro a lo largo de una o dos décadas, y solo cuando el cerebro está «lleno» empiezan a desarrollarse los síntomas del Alzheimer. La pérdida progresiva de la memoria y de la capacidad cognitiva en general. Por eso, los investigadores creen que lo ideal sería usar este fármaco antes de que se haya llegado a punto de no retorno. «Todavía es pronto para hablar de tratamientos porque aún no hemos podido confirmar que el fármaco funciona de verdad», recalcó Sandrock. «Pero si se confirma lo que hemos visto en el primer ensayo clínico supongo que lo ideal sería empezar el tratamiento lo antes posible, antes de que aparezcan los síntomas. Algo parecido a lo que ahora hacemos con el colesterol, que le ponemos remedio antes de que haya problemas cardiovasculares». Sospechan que en fases avanzadas no tendría efectos relevantes, sino que su potencial estaría en administrarlo en etapas tempranas.

Aun así, los experimentos que han llevado a cabo han sido todos con pacientes confirmados de Alzheimer. Todos, por tanto, con síntomas y con muchísimas ß-amiloide acumuladas en el cerebro. Pese a esto, su eliminación parece que frena el avance de los síntomas de la enfermedad. En una prueba estándar para medir el deterioro de la capacidad cognitiva –denominada Clasificación Clínica de la Demencia (CDR)–, los pacientes que recibieron el tratamiento con Aducanumab dejaron de empeorar. «Durante el primer medio año de tratamiento todos empeoraron, como era de esperar, y según el curso normal de la enfermedad», explicó Nitch. «Pero en los seis meses siguientes, los pacientes que no estaban tomando placebo básicamente se estabilizaron».