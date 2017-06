El 'roaming' se va de Europa A partir de hoy, las operadoras dejarán de facturar un sobrecoste por el consumo de datos telefónicos, hacer o recibir llamadas y mensajes desde el territorio comunitario MIKEL FONSECA Miércoles, 14 junio 2017, 20:16

La excusa de que 'sale más caro' dejará de servir para no llamar a casa cuando se esté de viaje por Europa. Desde hoy y en los 28 estados miembros de la Unión Europea, más Noruega, Islandia y Lichtenstein, las llamadas, los mensajes y el consumo de datos telefónicos dejarán de tener ese sobrecoste tan molesto y malsonante bautizado como 'roaming'. Es el fin de una guerra que lleva diez años abierta entre consumidores y operadoras de telefonía por la denominada «itinerancia». A partir de ahora, al llamar desde cualquier parte del territorio comunitario, se aplicará la tarifa contratada en el país de origen, que variará en función de la compañía -en España, entre 6 y 10 céntimos el minuto, según los planes actuales más básicos-, pero que no incluirá ningún tipo de cobro a mayores. La nueva norma no regula el precio por hacer llamadas al extranjero o recibirlas.

El 'roaming' desaparece también de la mensajería y el tráfico por internet. En este último servicio, se aplicará un coste máximo de conversión de 7,7 euros el gigabyte de datos si se trata de prepago, mientras que los contratos mantendrán su tarifa original y cambiará el número de gigas. Según una comparativa de la web italiana SosTariffe.it, España es el décimo país de la UE donde más se paga por giga: unos 9 euros la unidad, frente a los 1,8 que abonan en Francia.

Evidentemente, el coste de las conexiones no desaparece. Serán las propias compañías, entre ellas, las que deberán compensarse por las comunicaciones que se hagan desde el extranjero (a un precio fijado en 0,032 euros por minuto para las llamadas y 0,01 para los sms). La norma también elimina el sobrecoste por recibir llamadas estando fuera de tu país, y permite a las compañías estudiar el origen de los contactos establecidos por sus clientes durante los últimos cuatro meses para evitar fraudes por uso excesivo. En caso de abuso, licita a las telefónicas a cobrar un sobrecoste de hasta 3,2 céntimos por minuto, y los usuarios dispondrán de catorce días para reclamar.

La decisión de sacar al 'roaming' de la UE fue ratificada a principios del pasado mes de abril por el Parlamento Europeo con 549 votos a favor, frente a 27 en contra y 50 abstenciones. En un principio, se barajó la posibilidad de eliminarlo sólo durante noventa días al año, pero finalmente desaparecerá totalmente. Y aunque se fija mañana como fecha límite para eliminar el coste por intinerancia -que se hará de forma automática, sin necesidad de que el cliente solicite gestión alguna-, compañías como Vodafone ya tienen el trabajo hecho. Se adelantaron a la burocracia europea y lo dieron de baja el año pasado por estas fechas, permitiendo llamar sin sobrecoste incluso desde Turquía o EE UU.

Facturas de 6.000 euros

El 'roaming' ha sido responsable de múltiples sustos de los viajeros al abrir el sobre con el recibo. La asociación de consumidores española Facua ha encabezado varios litigios contras operadoras poniendo en cuestión facturas «de 6.000 y hasta 10.000 euros». Como señala su portavoz Rubén Sánchez, y según otra normativa europea, las compañías tienen la obligación de prevenir al usuario en el extranjero cuando esté llegando al límite del consumo contratado y, en caso de que lo supere, cortar el servicio. En los supuestos denunciados, las telefónicas siguieron cobrando por el uso.

El fin del coste de itinerancia es una vieja reivindicación de Facua. «Se ha tardado demasiado», critica Sánchez, aunque advierte de que el nuevo escenario que se abre en las comunicaciones no supondrá un beneficio final para el consumidor. «Las compañías han venido incrementando poco a poco sus tarifas en los últimos tiempos para compensar la desaparición del 'roaming'», argumenta. El vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, señaló a Efe lo contrario durante el reciente Consejo de Ministros de Telecomunicaciones comunitario: «Estábamos bastante preocupados por el incremento de precios nacionales, pero ahora podemos decir que prácticamente no ha habido una subida; incluso se ha apreciado un descenso de esos precios».