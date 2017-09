Restaurantes españoles en Cataluña Pedro y José Monje, y Sergio Humada, el chef. / a. vergara No hay más Nación que la española, el resto son regiones o provincias con sus particularidades, risibles o dignas de respeto ANTONIO VERGARA Sábado, 30 septiembre 2017, 00:57

Mañana domingo, 1 de octubre de 2017, es el Día A, pero sin hora H. El apócrifo e ilegal referéndum separatista en Cataluña para independizarse del resto de España y así demostrar que la 'calçotada' de Valls es superior al gazpacho andaluz o el cocido lebaniego. Habrá episodios violentos organizados por la guerrillas urbanas de las CUP, de otros grupos anti sistema (autóctonos de Cataluña o foráneos) mientras el Mozo Mayor Tapero (¿me sirve un café, 'si us plau'?) silbará esta triste balada: «Rossinyol que tornes a Valladolid / Ciutat de mon pare, taxista / encomana'm / Dull bell boscatge, rossinyol, d'un vol». Deseamos que la violencia pre revolucionaria no finalice con el cruento himno 'Els Segadors'.

Basándome en los libros de historia he llegado -años ha- a la conclusión de que España es la única Nación. El resto son regiones, igual que en Francia, Italia, Alemania etc. Admirables y hacendosas -unas más que otras-. Detesto el vocablo 'territorio', difundido por los políticos y los medios de comunicación. Donde esté la palabra región / regiones, sobran los 'territorios'. Así lo estudié en el Bachiller. ¡Cuánto se aprendía entonces! En quinto de Bachiller analizamos la compleja obra poética, culterana, de Luis de Góngora. Véase: 'nuncio canoro' (el gallo que canta al amanecer) o este pensamiento de incuestionable actualidad: «No se ha de dar las piedras preciosas a los animales de cerda».

Para mí, España, con más de 500 años de existencia, es nuestra Nación, única e indivisible. El resto son regiones o provincias con sus particularidades, risibles en ocasiones (incluyo la Región Valenciana) o dignas de respeto e incluso admiración. Nuestra lengua oficial es el español, hablada por casi 470 millones de personas en el mundo. La segunda lengua materna en vigor, después del chino mandarín. Adjuntemos su numerosa y brillante literatura a través de los siglos y concluyamos que sobran los mequetrefes y los chulos de aldea que quieren destruir nuestro país. Yo no he practicado jamás el buenismo. Cuando me tocan los cataplines para fastidiarme, me revuelvo y no perdono jamás al sujeto (s).

Después del anterior preámbulo y sentada la doctrina, les voy a regalar una lista, no exhaustiva, de algunos restaurantes de España en Cataluña. Tanto en la famosa guía 'The 50 Best Restaurants of the World' como en la 'Michelin', en los mejores restaurantes -pongo dos ejemplos- leo 'El Celler de Can Roca (Girona, España') o 'Bon Amb (Xábia, España'). Y así todos los restaurantes galardonados. Imagínense que imprimieran Ricard Camarena (Marxalenes), Martin Berasategui (Lasarte-Oria) o Les Cols (Olot). ¡Merluzos!

Mis recomendaciones. Hispània (Arenys de Mar, provincia de Barcelona, carretera Real, km. 54, tel 937 91 03 06). Las hermanas Paquita y Dolores Rexach tienen una carta de producto y platos de 'mestresses' (amas de casa: guisos). La última vez que fui me permitieron entrar en la cocina y descubrí, hablando con él, que el 'chef' era un veteranos y gran cocinero gallego. El galimatías aumenta.

Via Veneto es el restaurante barcelonés preferido por el periodista Salvador Sostres. Un local de la burguesía barcelonesa y de CiU antes de colarse por el sumidero del PDeCAT. José Monje, el maître más distinguido y psicólogo de España, bajó de Pobellá (Lérida), su pueblo natal, en bici. En Barcelona, con 11 años, empezó a trabajar con su padre, cocinero. Con el tiempo compró el precioso restaurante art-déco. Su espejo 'ojo de pez' es bellísimo. La cocina, espléndida, con fondo y solidez. Calle Gandúxer, 10. Tel. 932 00 72 44.

Els Tinars. Carretera Gerona-Sant Feliu de Guixols, km. 25, Llagostera (Gerona). Inaugurado en 1978 por Eduard Gascons y su mujer Elena (ya fallecida). Fue construido al estilo de una masía catalana modernizada. Es uno de mis restaurantes favoritos de España en Cataluña. El talento de Marc Gascons en la cocina y la presencia de su hermana Elena en el comedor, y unos platos con nobles materias primas y sin excentricidades, procuran la gloria durante tres horas.

De momento pueden comer en estos restaurantes españoles de Cataluña porque la región catalana pertenece al Reino de España.