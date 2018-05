Un relicario en la basura El pequeño relicario pontificio hallado en una línea de procesado de basura en Londres. / Enviro aste Aparece en una empresa de residuos de Londres una caja con un supuesto hueso de san Clemente, el cuarto Papa de la Iglesia católica DANIEL ROLDÁN Miércoles, 9 mayo 2018, 00:20

La caja de cuero y cristal llamó enseguida la atención por sus colores rojizos, su pequeño tamaño o porque, simplemente, no es muy habitual encontrar objetos de este tipo en una empresa de eliminación de residuos. La misma que ahora se ha propuesto encontrar al despistado propietario que tiró la caja a la basura. Un cofrecito ovalado de cuero con un pequeño hueso de san Clemente, el cuarto Papa. Una reliquia que rozaría los dos mil años de antigüedad. «Queremos darle un final apropiado al hueso», señala la empresa Enviro Waste en su blog, desde donde reclama ayuda de los internautas para poder localizar a los propietarios. En la web cualquier persona puede rellenar un formulario y dar pistas sobre el relicario.

Porque la empresa de tratamiento de basuras no ha querido revelar muchos detalles de cómo la cajita con la reliquia llegó a sus contenedores. Seguramente para no dar pistas a algún amigo de lo ajeno, sólo ha revelado que la caja llegó a sus instalaciones del centro de Londres, durante una «recolección de rutina» y que fue el año pasado. Y que sólo al comprobar los materiales se dieron cuenta de la calidad del objeto y de su inscripción: 'EX OSS S. Clementis PM'. Es decir, de los huesos de san Clemente, Pontifex Maximus. «Puede imaginarse nuestro asombro cuando comprendimos que nuestros equipos de limpieza habían encontrado huesos pertenecientes a un Papa. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con ello?», se preguntó el fundador y máximo ejecutivo de la compañía, James Rubin, según recoge la prensa británica.

«No es algo que esperen ver, ni siquiera en nuestra línea de trabajo. A menudo nos encontramos con cosas raras y otras maravillosas», añade el ejecutivo, que tuvo que buscar en internet el significado de la inscripción. Cómo acabó en el Reino Unido es también un misterio. Y las opciones son muchas. El profesor de la Iglesia de la Universidad de Óxford, Diarmaid MacCullock, explicó al diario 'The Times' que el hueso pontificio debería estar en una iglesia o en un museo. Pero también dijo que cabe la posibilidad de que el continente y el contenido no coincidan. Recordó que en el siglo XVI proliferaron las reliquias como una forma de negocio de los más avispados para aprovecharse de la fe de los más incautos.

No obstante, Clemente I o Clemente de Roma se convirtió en el cuarto Papa de la Iglesia católica en el año 92. Murió hacia el año 97 martirizado. Según la leyenda, fue llevado a la actual Crimea y lanzado al mar con un áncora al cuello. Fue uno de los padres apostólicos y el autor de la primera Epístola a los Corintios.

La propagación de su culto se debe a los santos Cirilo y Metodio, que en el año 867 trasladaron sus restos a Roma. En la capital italiana se construyó una iglesia con su nombre y sobre los cimientos de la casa del santo, aunque hay varias ciudades que aseguran tener restos de san Clemente.