Henrik de Dinamarca: «La reina me toma por tonto» El marido de Margarita de Dinamarca afirma que no quiere ser enterrado junto a su esposa: «Si quiere que me sepulten a su lado, tiene que nombrarme rey consorte, eso es todo» LAS PROVINCIAS Viernes, 11 agosto 2017, 08:45

La enésima rabieta de su marido ha puesto contra las cuerdas a Margarita de Dinamarca. Días después de afirmar que no quiere ser enterrado junto a su esposa, el príncipe ha hecho unas incendiarias declaraciones al diario 'BT': «La reina me toma por tonto. Si ella quiere que me sepulten a su lado, tiene que nombrarme rey consorte, eso es todo».