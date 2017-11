La Reina Letizia y la paella de Mendieta Viernes, 10 noviembre 2017, 01:09

La Reina Letizia es fan de Los Planetas, pero de ahí a que sea íntima de Jota, Eric y compañía... «Sabemos que vino a un concierto en el Matadero de Madrid y que uno de la discográfica RCA era amigo suyo y le pasaba nuestros discos. Pero no la conocemos y no nos ha invitado nunca a La Zarzuela. Creo que es más fácil que vayamos a cenar con Bertín», se ríe Eric. Cenar no, pero una buena paella sí se comieron con Mendieta. El futbolista que marcaba «un gol realmente increíble» en 'Un buen día' les invitó a comer a su casa y los músicos vieron que tenía una guitarra. «Le preguntamos si sabía tocar y nos dijo que un poco». «Pues vente al FIB con nosotros». Y esa noche, delante de 30.000 personas, Mendieta, aquel centrocampista del Valencia y la selección, tocó el himno del 'indie' español con Los Planetas en el festival más importante del país.