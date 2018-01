Recorrido de la Cabalgata de Reyes de Madrid y cortes de tráfico El veneto comenzará a las 18 horas y durante cerca de tres horas REDACCIÓN Viernes, 5 enero 2018, 10:34

La Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid comenzará a las 18.30 horas en Nuevos Ministerios esquina Plaza San Juan de la Cruz) y discurrirá Paseo de la Castellana, plaza del Doctor Gregorio Marañón, glorieta de Emilio Castelar, plaza de Colón, paseo de Recoletos y acabará con la plaza de Cibeles entorno a las 21.30 horas.

Sobre las 21 horas, una vez finalizada la Cabalgata y después del mensaje de los Reyes Magos habrá un espectáculo pirotécnico sobre las terrazas del Palacio de Cibeles.

La circulación viaria se verá afectada con motivo de los cortes de tráfico que se van a realizar previos al inicio y hasta la finalización del acto:

Hasta el día 6 de enero, en la Plaza de Cibeles, espacio de giro de vehículos hacia la Gran Vía, que existe entre el monumento y la isleta más cercana al Paseo de Recoletos, para el montaje de torre de control técnico.

Hoy viernes, a las 10 horas, corte del Paseo de Castellana, desde Raimundo Fernández Villaverde a Plaza San Juan de la Cruz, exceptuando el carril Bus que se cerrará sobre las 16 horas.

A las 15.45 horas en Plaza de Cibeles para la colocación definitiva del vallado. También desde las 12 horas en Plaza de Cibeles para la colocación de sillas, que se realizará de forma gradual. Y partir de las 14 horas y hasta las 03.00 horas del sábado, en el lateral y carril central del Paseo del Prado lindando con la fachada del Palacio de Cibeles, desde la Plaza de la Lealtad hasta Plaza de Cibeles.

También hoy a partir de las 15.45 horas, corte definitivo en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios (Pl. San Juan de la Cruz), incluyendo el carril bus. Dicho corte se realizará igualmente en Nuevos Ministerios, Plaza de Colón, Plaza de Cibeles y Plaza de la Lealtad, para efectuar el cierre definitivo del vallado. Está previsto que sobre las 17.30 horas se encuentre totalmente cerrado con vallas el recorrido y, por tanto, al público.

La zona de dispersión de las carrozas, desde las 16 horas en la calle Alfonso XII, desde la Plaza de la Independencia, hasta las 22 horas. En el Paseo del Prado (central y lateral), desde plaza Cibeles a glorieta del Emperador Carlos V y lateral desde la plaza de Cibeles a la Plaza de Lealtad. En Antonio Maura, de plaza de La Lealtad a Alfonso XII (y resto de calles comprendidas entre calle Alcalá y Antonio Maura y Alfonso XII y Paseo del Prado) y en la calle Montalbán.

Vías alternativas

Debido al itinerario de este evento y a las vías afectadas por el mismo, el Ayutamiento recomienda como alternativas la M-30 y M-40. Los recorridos alternativos Norte-Sur son Paseo Moret - Paseo Pintor Rosales - Subterráneo de Plaza de Oriente- calle Bailen - Gran Vía de San Francisco - Puerta de Toledo - calle Toledo - Glorieta de Pirámides.

O bien por la avenida e Reina Victoria - c/ Guzmán El Bueno - Paseo de Francisco de Sales - Pza. De Cristo Rey - c/ Isaac Peral - c/ Arcipreste de Hita - c/ Meléndez Valdés - c/ Princesa - Cuesta de San Vicente.

O por C/ Pío XII - c/ Príncipe de Vergara - Pza. Del Perú - c/ Príncipe de Vergara - Pza. De la Republica Dominicana - c/ Príncipe de Vergara - Pza. de República del Ecuador - c/ Príncipe de Vergara - Pza. de Cataluña - c/ Príncipe de Vergara - Pza. del Marqués de Salamanca - c/ Menéndez Pelayo - Pza. De Mariano de Cavia.

O bien por la C/ Joaquín Costa - c/ Francisco Silvela - Subterráneo Pza. Manuel Becerra - c/ Dr. Esquerdo - Pza Conde Casal.

Los recorridos alternativos Sur-Norte serían Paseo Moret - Paseo Pintor Rosales - Subterráneo de Pza. de Oriente- c/ Bailén - Gran Vía de San Francisco - Pta. De Toledo - c/ Toledo - Gta. de Pirámides.

También por Cuesta de San Vicente - c/ Princesa - c/ Fernando el Católico - c/ Arcipreste de Hita - c/ Isaac Peral. - Pza. de Cristo Rey - Paseo de Francisco de Sales - c/ Guzmán el Bueno - Avda. de Reina Victoria.

Por Pza. De Mariano de Cavia - c/ Menéndez Pelayo - Pza. del Marqués de Salamanca - c/ Príncipe de Vergara - Pza. de Cataluña - c/ Príncipe de Vergara- Pza. de la República del Ecuador - c/ Príncipe de Vergara - Plza. República Dominicana - c/ Príncipe de Vergara - Pza. Del Perú - c/ Príncipe de Vergara - c/ Pio XII.

O bien por la Pza. Conde de Casal - c/ Doctor Esquerdo - Subterráneo Pza. Manuel Becerra - c/ Francisco Silvela - c/ Joaquín Costa.

Los recorridos alternativos Oeste-Este serán por avda. Reina Victoria -Gta. Cuatro Caminos - c/ Raimundo Fernández Villaverde - Elevado sobre Pº Castellana - c/ Joaquín Costa.

También por Gta. Puerta de Toledo - Ronda de Toledo - Gta. De Embajadores - c/ Ferrocarril - c/ Ramírez de Prado - c/ Méndez Álvaro.

O bien por la C/ Alberto Aguilera - Gta. Ruiz Jiménez - c/ Carranza - Gta. de Bilbao - C/ Sagasta - Pza. de Alonso Martínez - c/ Almagro - c/ Eduardo Dato - Pza. De Rubén Darío - Pte. de Enrique de la Mata Gorostizaga - c/ Juan Bravo.

O por la Gta. de Embajadores - Ronda de Valencia - Ronda de Atocha - Gta. Del Emperador Carlos V - Paseo de Infanta Isabel - Paseo de Reina Cristina - Pza. de Mariano de Cavia.

Por último, los recorridos alternativos Este-Oeste pasan por la calle Joaquín Costa - Elevado sobre Paseo de la Castellana - c/ Raimundo Fernández Villaverde -Gta. Cuatro Caminos - Avda. Reina Victoria.

O por la calle Méndez Álvaro - c/ Ancora - c/ Palos de la Frontera - c/ Embajadores. También por Juan Bravo - Pte. de Enrique de la Mata Gorostizaga - Pza. de Rubén Darío - c/ Eduardo Dato - c/ Almagro - Pza. de Alonso Martínez - c/ Sagasta - Gta. de Bilbao - c/ Carranza - Gta. Ruiz Jiménez - c/ Alberto Aguilera.

O igualmente por la Pza. de Mariano de Cavia - Paseo de Reina Cristina - Paseo de Infanta Isabel - Gta. del Emperador Carlos V - Paseo de Santa María de la Cabeza.

Dispositivo especial

El Ayuntamiento de Madrid ha preparado un dispositivo especial con motivo de la celebración hoy viernes de la Cabalgata central de Reyes, en el que se contemplan una serie de medidas para garantizar la movilidad y proporcionar cobertura para casos de emergencia así como un refuerzo especial de los servicios de limpieza.

Debido a las desviaciones y cortes de tráfico que se van a producir con motivo de los preparativos y del desarrollo de la Cabalgata, entre las 18.30 y las 21.00 horas, el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público.

Con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad de las zonas afectadas, Policía Municipal contará con el apoyo de 58 agentes de movilidad en diferentes turnos. Para cualquier emergencia sanitaria se dispondrán nueve unidades de Soporte Vital Básico, tres de Soporte Vital Avanzado además de 10 motos y 20 bicis, en un operativo que dispondrá en total de 334 efectivos entre funcionarios y voluntarios de Samur-Protección Civil.

Por otra parte, se contará con 136 operarios del servicio de limpieza viaria y Servicio especial de Limpieza Urgente (Selur) y 36 vehículos, que comenzarán a actuar en la Plaza de San Juan de la Cruz y a lo largo del recorrido de la cabalgata. En el mismo se colocarán 31 contenedores de gran capacidad para restos de envases, papel y vidrio.

RECORRIDO DE LA CABALGATA