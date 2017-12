10 recomendaciones antes de regalar una mascota en Navidad EFE Un animal, además de cariño y amor, requiere una serie de obligaciones y responsabilidades. Una veterinaria y una responsable de adopciones y una presidenta de una protectora ofrecen unas pautas a tener en cuenta a la hora de adquirir una mascota MARTA PALACIOS Valencia Lunes, 4 diciembre 2017, 22:15

Regalar una mascota, además de amor y cariño, siempre implica responsabilidad y obligaciones. Por eso, cuando se quiera adoptar o comprar un animal hay que pensar muy bien si eso sería una buena idea. Una veterinaria y una resposable de adopciones ofrecen unas pautas a tener en cuenta. Tanto Elisa Morales, de la veterinaria Maxivet en Paterna, como Amparo Requena, presidenta de Modepran, como Beatriz de los Ángeles, de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas (SVPAP) lo tienen claro: un animal no se regala (no se cosifica), no es un capricho, ni un juguete y, por supuesto, no se puede 'devolver'.

1.- Estar seguro. ¿Realmente quiere una mascota?. Quien decide tener un animal debe aceptar el compromiso y la responsabilidad que ello supone, porque la vida de un perro o un gato puede durar 15 o 17 años y pasa a ser un miembro más de la familia.

2.- Hablar con un veterinario o un voluntario de algún refugio o protectora. A la hora de comprar o adoptar hay que pedir consejo a un experto para recibir información. Es importante que sepan nuestro modo de vida familiar, el tipo de vivienda a la que va a incorporarse la mascota... En definitiva, deberemos saber si el animal puede ser compatible con nuestro modo de vida.

3.- ¿Qué necesidades tienen?. Hay que ser conscientes de que no todos los perros o gatos se comportan de la misma forma, ni tienen las mismas necesidades, ni todos son 'adecuados' para vivir con una familia. Hay razas, como los Galgos, los Podencos o los perros de caza, que necesitan mucha actividad y es mejor que vivan en una casa grande con espacio para correr.

4.-¿Hay personas alérgicas en casa? Tener en cuenta, además, si hay alérgicos a su alrededor. Son muchas las personas que tienen alergia a ciertos animales. Es una de las condiciones determinantes a la hora de elegir mascota.

5.- El gasto que conlleva su cuidado. Debe ser consciente del gasto que conlleva criar una mascota: vacunas, alimentación y visitas al veterinario, entre otros. La persona debe tener claro que quiera y pueda afrontarlo.

6.- ¿Comprar o adoptar? En el caso de estar seguros, es más recomendable adoptar una mascota que comprarla.

7.- Garantías. La persona que vaya a incorporar una mascota a su familia tiene que reclamar un mínimo de garantías, tanto a la tienda como a la protectora. Un contrato claro de compraventa.

8.- Estarán con nosotros gran parte de nuestra vida. Ten en cuenta que los animales cambian la vida a su nueva familia y viceversa, así que asegúrate de ofrecerle una vida digna.

9.- ¿Si se va de vacaciones o enferma, hay alguien que pueda hacerse cargo de él? Si vivimos solos debemos tener algún amigo o familiar que pueda cuidar de nuestra mascota cuando nosotros no podamos.

10.- Cuando nuestros hijos pequeños piden una mascota a Papá Noel o a los Reyes Magos. Lo principal es explicarles que no se trata de un juguete y que tiene unas responsabilidades como enseñarle ciertas normas, sacarlo a pasear y a relacionarse con otros animales... Los que realmente deben tener claro que quieren al animal son los padres, por que la responsabilidad final será de ellos. Hay que educar también a los niños: a una mascota no se le puede golpear, ni pellizcar...