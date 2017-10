Todavía quedan cocineros El cocinero Paco Ron. / a. vergara Paco Ron no utiliza un marketing abusivo que, a menudo, sólo sirve para encumbrar a mediocres o artistas endiosados ANTONIO VERGARA Sábado, 14 octubre 2017, 01:02

Todavía hay cocineros que, como Paco Ron (Viavélez, Avda. General Perón, 10, tel. 91 579 95 39, Madrid) ofrecen una neoclásica cocina de producto, sin trampas ni fantasías orientales para engatusar a los urbanitas esnobs que andan desesperados a la búsqueda de la última novedad o la apertura de un establecimiento a cargo de un par de jóvenes cocineros con poca base y falsa barba 'hipster'.

A esta reciente hornada de gacetilleros y gacetilleras que publican no les gustar comer porque su esnobismo les prohibe engordar y no lucir barriga. Y porque a su 'gacetillerismo' le interesa mucho más el interiorismo o la lubina entera 'deep fried' que por su precio (17 euros) procede obligatoriamente de una piscifactoría.

Pero así están las cosas. Luego, otros gacetilleros igualmente esnobs y amorales les diseñan páginas web a determinados restaurantes. Consecuencia. Cuando editan una guía 'placentera' tienen la gentileza de colocar a sus clientes-restaurantes en los primeros puestos. Noël Coward: «Es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de la honradez y cuán pocos se escandalizan por el engaño».

Paco Ron es uno de esos buenos cocineros desconocidos por la 'nueva ola' de los gacetilleros esnobs e inapetentes. No utiliza un marketing abusivo que, a menudo, sólo sirve para encumbrar a mediocres o artistas endiosados. Fue jugador de rugby del CAU. Su puesto era el de talonador. De carácter inquieto y bohemio, dejó el rugby por la cocina en 1977, cuando la renovación gastronómica se asentó, a duras penas, en España. Le dieron una estrella Michelin.

A Ron ya le gustaba andar entre los fogones, como a Santa Teresa de Jesús, salvadas sean las diferencias de sexo y edad. Nómada por naturaleza, autodidacta y sensitivo, aterrizó en Menorca (1977) cuando todavía resonaban los ecos del 'flower power', los hippies y otras chorradas. Antes, había practicado en el restaurante madrileño Dómine Cabra, cuyo nombre homenajea al personaje cervantino de El 'Buscón'.

Se formó en Aldebarán (con Fernando Bárcenas, ex jefe de cocina de Arzak) y Alameda (Fuenterrabía). Su empuje trashumante lo condujo también a El Celler de Can Roca. Madrileño de nacimiento, se instaló, al poco, en Viavélez, pequeño puerto de mar del Occidente asturiano (1995-2004). Regresó a Madrid y ancló en el magnífico restaurante El Bohío (Illescas, Toledo). En enero de 2008 abrió el Viavélez madrileño actual, secundado por Sara, su inteligente y sarcástica hermana.

Todavía no me he pronunciado sobre su cocina. Lo hago. Se basa en un selecto género. Nada de trampantojos ni artificios (espumas, nubes, cirros, cúmulos o estratocúmulos). Se puede definir su estilo como neoclásico y sensatamente evolucionado por el uso, funcional, de las nuevas tecnologías; y su adscripción a la misma esencia de la cocina: la suculencia, el sabor, como principio incontestable. Añádase a lo anterior su refinamiento (Ron es un personaje 'heavy' pero ilustrado) y el fondo de cocina adquirido. El mejor bogavante (sin sabor a fango), en salpicón, lo he comido aquí. Delicada sopa de castañas, con papada de ibérico (de la dehesa de Extremadura de Carlos Tristancho, ex actor de Los Goliardos), setas y manzana. La base era un estilizado roux (harina y mantequilla), mojado con caldo de ave. Royal de liebre con puré de pera, plato inspirado en Joan Roca. Paleta de ibérico, milimétricamente asada, con jugo de acelga, avellana y trufa. Postre: granizado de pomelo, sorbete de melón, limón y jenjibre; y praliné de avellana. Anoten además su suave fabada, los chipirones encebollados con ravioli de tinta y all i oli ligero, la merluza con pil-pil de su cabeza y jugo de pimientos, las carrilleras guisadas, crema de patatas y zanahoria escarchada, la sopa concentrada de pescado, los mejores callos de mi vida, la insuperables patatas a la importancia con almejas o un brutal bonito con gazpacho de jalapeños. Hay una barra, a buen precio, para tapear y comer raciones bien cocinadas. Charlar con Ron es un entretenimiento muy positivo. Suban al AVE y reserven mesa en Viavélez. Un valor seguro. Ahora pone la carta de otoño-invierno.