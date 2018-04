Por qué te pueden multar siendo peatón Señora cruzando un paso de cebra en Valencia. / Irene Marsilla Las infracciones en las calles no son exclusivas de los conductores LAS PROVINCIAS Viernes, 13 abril 2018, 14:13

Las infracciones en una vía no son exclusivas de los conductores de coches, motos o bicicletas. Exiten cinco situaciones en las que los peatones también pueden ser multados por los agentes. Se tratan se situaciones muy comunes y que se pueden ver a diario en las calles de las ciudades. Desde cruzar por un lugar no indicado hasta caminar por un lugar en el que se ponga en peligro la integridad física y signifique un riesgo para los conductores.

Las multas oscilan entre los 80 y los 1.000 euros y pueden darse en cualquier momento pese a que la Policía Local no suele sancionarlas.

5 infracciones por las que te pueden multar como peatón

Caminar lento: caminar demasiado despacio al cruzar una carretera, incluso aunque sea un paso de cebra. Aunque no es lo más habitual, si la policía te sanciona por eso, te llevarás una multa económica de 80 euros.

Cruzar la calle por una zona no peatonal: si cruzas una carretera por una zona no habilitada, es decir, una zona en la que no haya un paso de cebra, se considerará una infracción, ya que figura como tal en la Ley de Tráfico, y conlleva una sanción de 80 euros.

Caminar por algunos lugares a ciertas horas: caminar por el carril bici o el carril BUS-VAO está prohibido y, si lo haces, te llevarás una multa de 200 euros. Por otro lado, si no caminas por la parte izquierda o vas por la calzada o el arcén por la noche sin llevar un elemento luminoso podrías llevarte una multa de 80 euros.

Cruzar con el semáforo en rojo para los peatones: si el semáforo está en rojo para los peatones y verde para los coches, y aun así cruzas, una acción bastante común, debes saber que podrían multarte con hasta 200 euros.

Superar la tasa de alcoholemia: si un peatón se ve envuelto en un accidente, este podría ser sometido a una prueba de alcoholemia o drogas, exactamente igual que si fuera un conductor. En el caso de los peatones, las multas son las siguientes: si la tasa de alcohol en sangre es superior a 0,25 mg por litro de aire expirado e inferior a 0,50 mg, la multa será de 500 euros. Si el peatón reincide o la tasa de alcoholemia supera los 0,50 mg la multa de 1000 euros, la más alta que pueden ponerle a un peatón por infringir las leyes de tráfico.