El preso dado por muerto en Asturias pidió un cigarro nada más despertar José Carlos Giménez (dcha.), el padre del interno al que los médicos dieron por muerto, ayer en el Hospital Central de Asturias. / EFE El Principado investiga qué pudo ocurrir para que tres médicos dieran por muerto a un recluso que intentó quitarse la vida con pastillas OLAYA SUÁREZ Martes, 9 enero 2018, 01:29

¿Qué pasó para que al ‘Chino’ Montoya le diesen por muerto hasta tres médicos distintos? Instituciones Penitenciarias y el Gobierno del Principado han abierto sendas investigaciones para esclarecer las causas que llevaron a certificar la defunción de un preso de Villabona de 29 años que se despertó horas después en la sala de autopsias. El joven permaneció desde las 9 hasta las 12 del mediodía dentro de una bolsa en la morgue del Instituto de Medicina Legal. «Llegaron a marcarle en el pecho para hacerle la autopsia. Esto es un milagro, un milagro y una negligencia muy grande», considera la familia, que pasó de llorar la muerte de este avilesino residente en Ventanielles, Oviedo, a «rezar a Dios» para que salga adelante.

Según señala su padre, José Carlos Montoya, «llegó a esa situación al intentar suicidarse con pastillas». Fue encontrado sentado en una silla en su celda del módulo ocho del centro penitenciario a primera hora de la mañana, durante el recuento. Tanto el médico que salía del turno de noche como el que entraba de mañana -ambos con más de 30 años de trayectoria profesional- certificaron la defunción al no apreciarse signos vitales.

Lo mismo ocurrió con el facultativo médico de la comisión judicial que se personó en la cárcel de Asturias para autorizar el levantamiento del presunto cadáver. A vista de los tres médicos estaba muerto. No le encontraron el pulso y tampoco respondió a la prueba de la luz en las pupilas, a lo que se sumaba una temperatura corporal muy baja.

Aunque en un primer momento, una vez «resucitado», los médicos creyeron que podría tratarse de un caso de catalepsia, fuentes próximas al caso señalan ahora que no se dan las circunstancias para el diagnóstico de esa patología, con una prevalencia muy baja entre la población. Las pruebas posteriores realizadas al paciente apuntan a que sufrió una sobredosis por barbitúricos, acompañada de una severa hipotermia que enmascaró los signos vitales del joven.

Después de varias horas en el depósito de cadáveres del Anatómico Forense de Oviedo, y cuando ya lo tenían desnudo sobre la mesa de autopsias, ‘El Chino’ Montoya recobró el conocimiento, para pasmo del personal que se preparaba para abrir el muerto para conocer las causas del fallecimiento. «Primero empezó a roncar y luego abrió los ojos», explican sus familiares, que ya han puesto el asunto en manos de un abogado. «Esto no puede quedar así, somos gitanos, pero no somos tontos. Es una negligencia, si no llega a ser porque le tenían que hacer la autopsia le hubiesen enterrado vivo. Pedimos Justicia...», dice José Carlos Montoya.

El joven preso fue llevado en ambulancia a la UCI del Hospital Central de Asturias. «Cuando despertó lo primero que nos pidió fue un cigarro y algo de comer», señala el padre, que abunda en que «el pobre tiene ahora neumonía por haberlo metido tantas horas en el frigorífico de la morgue, no hay derecho». La buena evolución médica del preso al que dieron por muerto podría hacer que a lo largo del día de hoy sea trasladado a una habitación en la planta del hospital, donde continuará custodiado por la Benemérita.