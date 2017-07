Tiburones en la Comunitat Valenciana

El varamiento de escualos en las costas ha aumentado en los últimos años. Además, en la Comunitat Valenciana, son ya varios los casos de avistamientos que se han producido durante este año. El último, el pasado día 7 de julio, cuando un tiburón de casi dos metros se aproximó a la zona del espigón de La Goleta en Tavernes de la Valldigna.

José Luis Crespo, veterinario y responsable de la unidad de varamientos de l'Oceanogràfic nos da las claves para saber porqué se dan estos fenomenos y cómo debemos actuar ante el avistamiento de de estos animales.

02:00 Vídeo. Tiburones en nuestras costas.

P: ¿Qué tipo de escualos son los que llegan a las costas del mediterráneo?

R: El Mediterráneo es bastante rico en biodiversidad y en especies de tiburones pero, lo más frecuente de ver en estas zonas, son las tintoreras o las musolas, es decir, tiburones de pequeño o mediano tamaño.

P: Cada vez son más los avistamientos de estas especies en las playas, ¿a qué se debe?

R: Nos queda todavía mucho por aprender pero, la mayoría de especies que llegan a costa y llegan varadas es, generalmente, porque están enfermos o porque tienen algún tipo de herida que impide que sigan con su conducta normal. Otra de las hipótesis que se baraja es que muchas de las especies que se acercan a aguas más calientes es porque llegan para dar a luz a sus crías.

P: Ante el varamiento de tiburones, ¿cuál debe ser el modo de actuación de un bañista?

R: Lo más recomendado es mantener una distancia de protección, tanto por la gente como por el animal y, también, avisar al 112 para que se avise a los expertos y se tomen las medidas que se consideren necesarias.

P: ¿Cúal es el procedimiento de los especialistas? ¿Qué se hace?

R: Siempre que recibimos la llamada a través de la red de varamientos, nos trasladamos al lugar y evaluamos la situación. Vemos las condiciones del animal, si está delgado o no, si tiene heridas e incluso, observamos el patrón de natación. En base a eso, se valora si lo más prudente es esperar a que el animal abandone el lugar por si solo o, si por el contrario, hay que intervenir para intentar evaluar la salud del animal con alguna prueba complementaria o ayudarlo a remontar para llevarlo mar adentro.

P: ¿El modo de actuación es el mismo en toda la Comunidad Valenciana?

R: Sí, el protocolo es el mismo en toda la Comunidad Valenciana, es decir: llamar al 112. Además, la actuación es la misma en todas las comunidades. No obstante, la Comunidad Valenciana tiene el aliciente de contar con l'Oceanogràfic.

P: Localizado el tiburón, ¿se hace algún seguimiento?

R: Sí, mantenemos un contacto diario con la Cruz Roja, y son ellos los que nos van informando de si el animal vuelve a aparecer o no. Ahora, estamos valorando la instalación de unos sistemas de seguimiento vía satélite. Esto nos permitirá aprender más sobre estos animales y saber si han sido capaces de remontar.

El sistema consiste en una especie de boya que se adapta a una de las aletas del tiburón y cuando el animal está cerca de la superficie nos llega información sobre su trayectoria y posición.

P: ¿Hay registros que indiquen la cantidad de varamientos anuales que se dan de escualos en las costas?

R: No, la verdad es que no existen datos consistentes, así como por ejemplo en el seguimiento de las tortugas si que las redes de varamientos llevan a cabo un registro más detallado, en el caso de los tiburones no.

P: ¿Afectan las condiciones meteorológicas a estos fenómenos?

R: Sí, la verdad es que las condiciones meteorológicas afectan sobre todo cuando hay vientos fuertes y tormentas, pues afectan a los animales más débiles.