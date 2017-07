Polémica por un explícito cartel sexista en Torre del Mar El Ayuntamiento ordena la retirada de un soporte en el que podía leerse 'Cómemetoerhigo', con una imagen de una mujer desnuda a la entrada del aparcamiento subterráneo EUGENIO CABEZAS Martes, 4 julio 2017, 13:55

'Cómemetoerhigo', escrito sobre el trasero de una mujer desnuda, posando de espaldas y en la que se va más allá del corte que puede verse en la imagen superior, de forma explícita. Éste es el polémico cartel sexista y de mal gusto, de grandes dimensiones, que durante aproximadamente unos 20 minutos pudo verse ayer por la tarde en la entrada del aparcamiento subterráneo de Torre del Mar. El teniente de Alcalde, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), nada más tener conocimiento del mismo, se personó en la zona e instó, junto a la Policía Local, a su retirada inmediata.

El cartel está colocado en un aparcamiento municipal gestionado por una empresa privada. Esta concesionaria tiene una treintena de soportes en las inmediaciones, en los que se anuncian distintas empresas.

Aún se desconoce qué se pretendía anunciar con este cartel sexista, pues el mismo remite a una página web en la que puede verse únicamente la misma imagen de la mujer y el mismo eslogan.

El teniente de Alcalde ha explicado que en cuanto tuvo conocimiento del cartel, a media tarde de ayer, dio instrucciones para su retirada "inmediata" a la Policía Local. Además, ha avanzado que los agentes están recabando datos para determinar la responsabilidad por estos hechos. "Hasta que no concluya la investigación no podemos decir nada, pero sí quiero dejar muy claro que no vamos a consentir este tipo de carteles sexistas, que denigran la imagen de la mujer", ha apostillado. Atencia ha asegurado que desconoce la identidad de la empresa anunciante ni la finalidad de la campaña, pero ha resaltado que se trata de un soporte gestionado por la firma concesionaria del aparcamiento subterráneo de Torre del Mar.

Por su parte, el portavoz del PP y diputado provincial, Francisco Delgado Bonilla, ha asegurado que van a exigir responsabilidades al equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito, José Antonio Moreno) por permitir "esta insultante, machista, humillante, vergonzosa y sexista campaña". "¡Hasta dónde nos está llevando este desgobierno municipal! Una absoluta vergüenza", ha apuntado.