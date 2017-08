El plan de... Cuchita Lluch Cádiz es para la empresaria valenciana un lugar ideal debido a sus playas y su impresionante gastronomía NOELIA CAMACHO Martes, 15 agosto 2017, 00:07

Ha veraneado en Ibiza y Xàbia y se ha refugiado en Náquera, pero la empresaria Cuchita Lluch propone como plan de verano el que ella misma acaba de disfrutar. Cádiz le brinda, junto a su marido, el actor Juan Echanove, la oportunidad de disfrutar de dos de sus grandes pasiones: la gastronomía y el mar. Así que no es de extrañar que la valenciana se haya decidido por el sur como el lugar para su descanso estival.

Su plan incluye «playas salvajes, amigos y muy buena comida», cuenta Lluch. Tanto es así que, durante unos días, ha recorrido la capital gaditana pero también Zahara de los Atunes y Chiclana. Asegura que conocía la zona, pero que, en esta ocasión, han estado en casas de amigos «aunque hemos tenido días en los que teníamos independencia los dos», cuenta.

De parada obligatoria señala la playa de la Barrosa. «Es inmensa y salvaje. Y, aunque es un enclave bastante concurrido, no sé si es que el Atlántico se me apodera, pero es un lugar que me encanta», afirma. El enclave se ha convertido ya en uno de sus favoritos. «Es una duna kilométrica, la arena es más limpia, no se te pega y el agua está más fría que en el Mediterráneo. Es muy diferente a las playas de la Comunitat», describe.

Pero si algo caracteriza a Cuchita Lluch, expresidenta de la Academia de la Gastronomía Valenciana, es su gran paladar. Tanto ella como Echanove revelan algunos de los restaurantes que han saboreado en Cádiz. Bodeguita El Adobo, en la ciudad, «tiene un pescado fresco buenísimo», asevera. El local, de apenas unos veinte metros cuadros, también ofrece una bodega excelente.

Su ruta gaditana no sólo es está deparando unos días de intensa actividad gastronómica, sino que también se está topando con personajes muy conocidos. «El otro día, en el hotel y restaurante Casa Antonio en Zahara de los Atunes, nos encontramos con el chef José Andrés. Estaba allí, comiendo, y disfrutando como nosotros del maravilloso atún de la almadraba», cuenta. Finalmente, y ya en Chiclana, en el Hotel Meliá Sancti Petri, han visitado el restaurante Alevante, del cocinero Ángel León -conocido como el chef del mar y propietario también del restaurante Aponiente-. «Es magnífico», asegura categórica Cuchita Lluch tras destacar las excelencia del caviar de erizo que degustaron en el establecimiento.