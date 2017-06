Pescadores de hombres Accedemos al puesto de mando donde se coordina el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo Central Una aeronave sobrevuela una barca sobrevuela una barca perdida cerca de la isla de Lampedusa. / antonello nusca DARÍO MENOR Jueves, 8 junio 2017, 19:59

Esta mañana no suena el teléfono en la central de operaciones de la Guardia Costera italiana. «Miren, el mar alrededor de la costa libia es de color burdeos, utilizamos ese tono cuando las olas son de más de dos metros de altura», explica el comandante Filippo Marini mientras señala el mapa del Mediterráneo Central proyectado sobre una enorme pantalla. «Con estas condiciones es difícil que los traficantes se atrevan a echar las barcas al mar, pero nunca se sabe. Aquí estamos siempre vigilantes, 24 horas durante los 365 días del año». Las dificultades vienen para estos pescadores de hombres en el momento en que las olas se calman y el mapa se tiñe de azul claro. Es entonces cuando se representa un acto más del gigantesco éxodo que se está viviendo en los últimos años en el Canal de Sicilia, con decenas de barcos cargados de inmigrantes con rumbo hacia el sur de Italia, puerta de entrada hacia Europa que se presenta para millones de personas como la única alterativa para seguir viviendo.

Delante de la pantalla donde se ven los puertos libios de Zuara y Zauiya, enclaves principales de las rutas migratorias, una docena de hombres uniformados se mueven entre los ordenadores y charlan con cierta tranquilidad. Hoy se lo pueden permitir porque no suena ninguno de los catorce teléfonos de color rojo que hay colocados a cada uno de los lados de una de las largas mesas de trabajo. A ellos llegan las llamadas de socorro de los desharrapados que se juegan la vida en una lancha neumática o en un viejo pesquero cargado hasta los topes con un único objetivo: comenzar al otro lado del mar una nueva existencia alejada de la guerra, el hambre y la miseria. Hay días en que se reciben decenas de esas llamadas, lo que se traduce en una apresurada misión de socorro por parte de la heterogénea armada que salva vidas en el Mediterráneo, formada por buques de la Guardia Costera, la Marina militar italiana, las oenegés, los mercantes y los países, entre ellos España, que colaboran con el despliegue europeo en la zona.

El santuario del drama

«Nuestro máximo está en 53 operaciones distintas de salvamento y 10.000 personas socorridas en un solo día», afirma orgulloso Marini, dejando claro que casi ninguna de las barcas con las que los inmigrantes se echan al mar podría llegar ni siquiera a la isla de Lampedusa, el punto más meridional de Italia, situado a unas 160 millas de Libia. «Van en embarcaciones en las que no pueden recorrer más de 20 ó 30 millas, pues tarde o temprano se hunden. A veces nos telefonean directamente desde las aguas territoriales libias para que vayamos a socorrerles», dice el almirante Vincenzo Melone, comandante general de la Guardia Costera. «Las organizaciones criminales saben que Italia responde y se aprovechan de ello».

Las llamadas llegan al centro de comando de la Guardia Costera, situado en un edificio de corte burocrático del Eur, un barrio de las afueras de Roma. Algunas son en inglés, otras en árabe y muchas en una mezcla de idiomas que precisa de intérpretes expertos para obtener la información vital: localización, número de personas a bordo y estado del barco y del pasaje. Desde este centro también se coordinan todas las operaciones de rescate. Es el sanctasanctórum del drama migratorio, un lugar donde se marca la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de miles de seres humanos. «Desde 1991, cuando tuvimos la primera experiencia de este tipo con la crisis de Albania, han sido salvadas casi un millón de personas en el Mediterráneo en operaciones coordinadas por la Guardia Costera», detalla el comandante Cosimo Nicastro, otro de los mandos de este cuerpo que pertenece a la Marina. «Alargamos la mano para sacar del agua a quien está en dificultad».

Según las leyes internacionales, Italia tiene la responsabilidad de ejercer esta tarea en un área de unos 500.000 kilómetros cuadrados, pero la realidad es más amplia. Ni Túnez, ni Libia ni Egipto mandan sus naves mar adentro para salvar a los inmigrantes y es a Italia a la que le toca intervenir, ya que a Roma llaman las víctimas con el teléfono por satélite que les han dado los traficantes. «Nos toca actuar en un espacio que abarca casi la mitad del Mediterráneo. Son 1,1 millones de kilómetros cuadrados», sostiene Melone, que dice que sus hombres van «casi todos los días» a esta zona que él llama 'el agujero negro'.

El almirante no esconde el orgullo por el trabajo que desarrollan los 11.000 miembros de la Guardia Costera, pero aprovecha que se encuentra ante un grupo de periodistas extranjeros para lanzar un nuevo SOS a la comunidad internacional, en particular al resto de países europeos. «Está claro que Italia sola no puede hacer frente a este fenómeno. Es necesario el esfuerzo de todos; no sé si ni siquiera toda Europa sería suficiente. Hablamos de varios millones de personas que huyen de la guerra y la miseria», dice Melone, que echa mano de las tesis planteadas por el Papa Francisco a la hora de analizar la inmigración.

Dos médicos del Cisom auxilian a un inmigrante enfermo. / antonello nusca

«Con nosotros no basta»

«Esta cuestión debe ser gobernada y no vista como un sufrimiento. Esto sólo es posible con una sola condición: poner al hombre en el centro. Si se parte de este presupuesto, si estamos convencidos de que el ser humano es la prioridad, prescindiendo del color y la religión, entonces todo se puede conseguir. Si en cambio prevalecen otros sentimientos, esto no aguanta».

Harto de ver cómo sus hombres y mujeres se vacían física y psicológicamente cada día en el Mediterráneo salvando vidas sin apenas apoyos exteriores, el máximo responsable de la Guardia Costera se atreve a lanzar una propuesta concreta: la aprobación de una resolución de Naciones Unidas que «marque la diferencia» a la hora de afrontar este desafío. Pide en particular la intervención internacional en Libia, en los países de tránsito y en los de partida para poner en marcha corredores humanitarios en colaboración con ACNUR para comprobar quién tiene derecho a recibir asilo. También clama por que se realicen inversiones en estas naciones que permitan a sus habitantes encontrar trabajo y poder vivir dignamente. «No creo que esté descubriendo el agua caliente; hay que intentar alcanzar una solución. Nosotros sólo podemos salvar a la gente y es lo que intentamos hacer, pero no basta».

Las patrulleras y el resto de embarcaciones de la Guardia Costera (unas 600 en total) cuentan con tripulación especializada en atender a los niños y a los enfermos. Se trata de miembros de Unicef y del Cisom, el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta. Estos últimos son sanitarios que brindan atención médica a los inmigrantes. Ahogamientos, asfixias, aplastamientos, quemaduras e incluso nacimientos atienden a bordo. «Recuerdo en especial un viaje en una nave hacia Lampedusa», cuenta Marini. «Una mujer que acabábamos de salvar se puso de parto y a quien le tocó dirigir toda la operación fue a un joven otorrino recién licenciado. El mismo comandante de la nave tuvo que echar una mano». Son precisamente las mujeres y los niños los que más sufren las quemaduras en la piel por el contacto con la mezcla de carburante y agua salada. «Los hombres suelen colocarse en la parte exterior y dejan a los más vulnerables en la zona central pensando que así los protegen», cuenta Marini. «Pero ocurre justo lo contrario. Es ahí donde más se acumula este líquido que provoca quemaduras terribles, algunas incluso provocan la muerte».

A los miembros de Unicef embarcados en las naves de rescate les toca desempeñar una tarea vital: intentar que los críos, muchos de los cuales viajan solos, se enteren lo menos posible de la situación terrible que están atravesando. Son para ello muy útiles los juguetes que han donado los propios hijos de los miembros de la Guardia Costera para que los barcos de salvamento cuenten con una sala de juegos. «Sean refugiados o migrantes -recuerda Maria Pierre Poirien, directora regional de Unicef en Europa Central y Oriental-, los niños son siempre niños y deben ser acogidos por los países europeos. A bordo intentamos que superen este trauma lo más rápidamente posible».