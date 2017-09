¿Qué personaje de 'Juego de Tronos' sería tu pareja ideal?

Que 'Juego de Tronos' es un éxito entre crítica y audiencia es un hecho, así como que no deberías encariñarte mucho con sus personajes porque el dramatismo y los giros inesperados de la trama te pueden hacer pasar un mal rato y arrebatarte a tu favorito de la forma más cruel.

Lo difícil es tratar de que sus personajes te sean lo más indiferentes posible: entre la gran variedad de figurantes que han pasado por la lucha al trono de Westeros destacan algunos que por su carácter, valor, inteligencia, humor o físico han conseguido conquistar a los millones de seguidores de la serie. Bien sea para urdir teorías conspiratorias, trazar estrategias de lucha, matar a tus enemigos o tener un romance medieval, descubre quién sería tu alma gemela o pareja ideal en Poniente según tu signo del zodiaco:

1. Aries: Arya Stark (21 de Marzo – 19 de Abril)

Arya Stark. / HBO

De una increíble energía, que les lleva a ser inquietos, argumentativos y tenaces, y que incluso puede despertar su lado más agresivo cuando se sienten insultados. Es difícil ofenderles pero también hacer las paces con ellos, porque una vez se sienten traicionados no hay vueltra atrás: son el primer signo del zodiaco y su carácter les marca a empezar algo y liderar. Son aventureros e independientes, les encantan los retos, la libertad y prefieren dar instrucciones a recibirlas.

Odian estar en casa o permanecer quietos y suelen tomar la iniciativa en situaciones extremas, porque toleran muy bien la presión y el riesgo. Su inteligencia es muy aguda y son capaces de encontrar maneras brillantes para salir de cualquier problema. Si eres aries, Arya Stark es como tú. Se encarga de vengar a su familia y hacer sufrir a sus enemigos, apuntados en una larga lista de aquellos a los que no perdona. Además es fuerte, valiente, independiente y no para hasta alcanzar sus objetivos. Pero que no te engañe la vista, su sigilo y astucia la hacen más temible que la mismísima Montaña.

2. Tauro: Robb Stark (20 de Abril – 20 de Mayo)

Robb Stark. / HBO

Tauro se carateriza por ser paciente, persistente, decidido y fiable. Les encanta sentirse seguros, tienen buen corazón y son muy cariñosos. Además, les gusta la estabilidad y el placer de las pequeñas cosas, el estar cómodo y los entornos naturales y hogareños. Tomarse las cosas con practicidad y filosofía, junto con una gran fuerza de voluntad, son otro de los aspectos destacados de su personalidad. Por eso, si eres tauro tu alma gemela es Robb Stark, ya que lucha por sus objetivos con decisión e inteligencia, pensando bien cuáles son sus opciones para que sus pasos sean siempre lo más seguros posible. El Rey en el Norte intenta seguir siempre el camino del honor sin dejar de lado sus sentimientos, aunque visto lo visto esta no sea una buena opción en el mundo de George R.R. Martin.

3. Géminis: Jaime Lannister (21 de Mayo - 20 de Junio)

Jaime Lannister. / HBO

El signo de los gemelos marca un carácter doble, lleno de contradicciones y complejidad. Son versátiles pero también pueden ser algo reticentes y poco claros cuando se trata de mirar por su propio bien. Eso sí, suelen tener elegancia pero tienden a caer en errores porque a veces son un poco ilusos, ya que guardan parte de la inquietud e imaginación de su lado más niño. Son despreocupados, pero a veces también egocéntricos y se fijan a sí mismos como una prioridad, lo cual configura una mezcla más que explosiva. Jaime Lannister sería tu compañero perfecto, despreocupado pero leal a los suyos e implacable cuando se trata de conseguir lo que quiere. Es egocéntrico y narcisita pero sensato, con las ideas claras y una personalidad de interesantes matices, que deja entrever buenas intenciones tras una apariencia elegante y confiada.

4. Cáncer: Khal Drogo (21 de Junio – 22 de Julio)

Khal Drogo. / HBO

El carácter de un cáncer es bastante complejo y es el menos claro de todos los signos del zodiaco. Puede ser desde muy tímido y retraído hasta extremadamente sociable y popular. Es una personalidad muy contradictoria que incluso en ocasiones puede recaer en la bipolaridad, con cambios de humor u opinión repentinos. Son sabios e intuitivos, se dejan guiar por sus percepciones y toman muchas decisiones en base a ellas. A pesar de que pueden parecer impulsivos por ser bastante enérgicos, cuando se trata de una decisión importante piensan bastante sus opciones y le dan bastantes vueltas de cabeza.

Otra de sus cualidades más características es que son muy orgullosos y tercos, tenaces cuando toman una decisión y resistentes para aguantar las consecuencias de la misma. Sin duda, Khal Drogo es tu pareja ideal, ya que sus acciones son enérgicas y es tan orgulloso y seguro como para retar a muerte a cualquiera que le desafíe. Parece duro al principio pero moverá ejércitos por ti si sabes cómo ganártelo.

5. Leo: Cersei Lannister (23 de Julio – 22 de Agosto)

Cersei Lannister. / HBO

Leo es el signo más dominante del zodiaco, el líder de la manada. Esto marca su personalidad y le otorga un carácter creativo y extrovertido, que le permite destacar entre el resto con facilidad y dominar de manera persuasiva lo que se proponga. Tienen mucha ambición, fuerza y valentía, y siempre intentan superarse al máximo. Confían plenamente en sí mismos y sus capacidades, y cuando tienen un objetivo en mente van a por ello hasta las últimas consecuencias.

Son muy independientes y meticulosos, calculan sus posibilidades y estrategias para asegurarse siempre los mejores resultados. Cersei Lannister es por esto tu alma gemela: inteligente, independiente y luchadora, pelea por aquello que quiere y considera propio. Tiene muy claras sus prioridades y no le importa tomar decisiones drásticas para obtener lo que quiere, ni las consecuencias que eso vaya a suponer para los demás.

6. Virgo: Meñique (23 de Agosto – 22 de Septiembre)

Meñique. / HBO

La modestia, inteligencia y timidez son las cualidades que rigen a este signo, que simboliza la búsqueda constante de perfección y la lógica. Analizan profundamente su entorno y las situaciones a las que se enfrentan, suele tender a preocuparse demasiado y son extremadamente observadores. La meticulosidad y conservadurismo rigen sus acciones, hasta el punto de llegar a ser en ocasiones excesivamente críticos y duros, tanto consigo mismo como con los demás. Observadores, pacientes y sigilosos, prefieren no destacar y mantener una actitud discreta a la par que amable y sensata.

Lógicamente, la imagen de Meñique se habrá formado en tu cabeza tras leer estas líneas: calculador, sigiloso y tremendamente astuto, es probablemente el personaje más estratega y frío de la serie -con perdón del Rey de la Noche-. Hasta los mismísimos caminantes blancos huirían despavoridos si Meñique y tú os llegaseis a juntar más de cinco minutos.

7. Libra: Tyrion Lannister (23 de Septiembre – 22 de Octubre)

Tyrion Lannister. / HBO

Haciendo honor al símbolo que los representa, los libra son los más civilizados del zodiaco y destacan por su elegancia a la hora de relacionarse y tomar decisiones. Son amables y por lo general, suelen tener bastante buen gusto. Les gusta solucionar los problemas de forma pacífica y son capaces de mantener una postura objetiva e imparcial ante conflictos. Sin embargo, una vez han tomado una decisión sobre algo no les gusta que se les contradiga y no suelen cambiarla a no ser que les den razones bien argumentadas.

No les gustan los conflictos ni la crueldad y tienden a optar por la diplomacia ante cualquier imprevisto. Tyrion Lannister y tú compartís la sutileza y elegancia con la que realizáis y resolveís los asuntos que se os presentan, con una gran capacidad resolutiva. Tyrion es una de las personalidades más civilizadas y sensatas de la serie y su equilibrio y raciocinio le convierten en el consejero perfecto.

8. Escorpio: Daenerys Targaryen (23 de Octubre – 21 de Noviembre)

Daenerys Targaryen. / HBO

Un signo intenso y con una energía emocional desbordante, pueden parecer tranquilos en un principio pero tienen un gran magnetismo interno que se aprecia en un aura tremendamente poderosa, lo cual puede generar tanto grandes beneficios como riesgos para los demás. Suelen tener buena coversación, son afables, reservados, corteses y observan todo bajo un ojo crítico. Tienen una tenacidad y fuerza de voluntad únicas, y aunque no lo demuestren son muy sensibles a lo que les rodea, por lo que pueden llegar a perder el control si si perciben que alguien les ha ofendido o insultado.

Un escorpio puede llegar a ser un gran líder y lograr grandes beneficios para la sociedad si usa su energía de forma constructiva. Daenerys Targaryen es el claro ejemplo de este signo, por su empeño en cambiar el mundo y su perseverancia para conseguir el trono, es una líder comprensiva, amiga de quienes considera que merecen su respeto. Eso sí, si eres escorpio como ella, que se preparen para apartarse aquellos que no estén dispuestos a agacharse ante ti.

9. Sagitario: Oberyn Martell (22 de Noviembre – 21 de Diciembre)

Oberyn Martell. / HBO

El rasgo más característico de sagitario es su optimismo y buen humor, son tremendamente empáticos y comprensivos. Les gusta la libertad, las leyes y la aventura, e incluso su lado nagativo es tan optimista que pueden llegar a ser algo irresponsables. Lo desconocido es un reto para ellos, son fiables y honestos, dispuestos a luchar por las buenas causas, cueste lo que cueste. Creen en la ética, tienen afán por la política y son algo supersticiosos, preo también tienen un gran genio que puede aparecer por cosas que para el resto carecen de importancia. Son impacientes cuando los demás no siguen su ritmo y exigentes, les gusta cumplir con todo pase lo que pase. Oberyn Martell es tu compañero perfecto si eres sagitario: valiente, decidido, algo chulesco y con sentido del humor, lucha por sus objetivos hasta el final y pone en ellos todo su empeño. Pero recuerda, controla tu sed de venganza.

10. Capricornio: Jon Snow (22 de Diciembre – 20 de Enero)

Jon Snow. / HBO

Capricornio es uno de los signos más estables y controlados, son seguros y tranquilos y la responsabilidad es una de sus características más destacadas. Son trabajadores y prácticos, persisten lo que sea necesario para conseguir sus objetivos y son extremadamente justos. La honestidad marca sus acciones y por ello inspiran mucha confianza. Exige mucho a los demás pero porque también se lo exige a él mismo, y quizás por esto no se encuentra entre los signos más felices, tienden a la melancolía y el pesimismo.

No hay nadie en todo Poniente que se ajuste más a esta descripción que Jon Snow, por lo que si eres sagitario te unirías sin dudar a su lucha contra los caminantes blancos. Snow es el personaje más honorable de toda la serie-herencia sin duda de Ned Stark-, un defensor aférrimo de las causas justas (y si son perdidas, casi que mejor) que se gana la admiración de todos por su honestidad y valentía.

11. Acuario: Sansa Stark (20 de Enero - 18 de Febrero)

Sansa Stark. / HBO

Los acuario tienen una personalidad fuerte y atractiva, pero hay algunas diferencias que marcan dos tipos de carácter dentro de este signo: mientras que unos son tímidos, sensibles y pacientes, otros son más exuberantes, despiertos e incluso pueden parecer un tanto frívolos premeditadamente como mecanismo de protección ante los demás. Son humanos y sinceros, y pese a que a veces puede parecer que tienen la cabeza en las nubes por ser bastante idealistas, son conscientes de la realidad de los hechos y se ajustan a la misma con bastante facilidad - aunque no les sea favorable-.

Sansa Stark es tu alma gemela si eres de este signo: es uno de los personajes que más ha sufrido psicológicamente, viviendo con sus propios enemigos y adaptándose a entornos hostiles y situaciones críticas. Ilusa y soñadora en un principio, ha sido paciente y ha sabido esperar al momento oportuno para escapar y realizar estrategias basadas en su observación y aprendizaje silencioso.

12. Piscis: Theon Greyjoy (19 de Febrero - 20 de Marzo)

Theon Greyjoy. / HBO

Especialmente sensibles a los sentimientos de los demás, suelen ser amables y respetuosos, con un carácter muy afable y cariñoso. No suponen una amenaza para los que quieren tener puestos de autoridad o mayor popularidad, ya que asumen su entorno y cincurstancias y no suelen tomar la iniciativa para resolver imprevistos. En realidad, les preocupan más los problemas de otros que los suyos propios, ya que su existencia suele basarse más en lo emocional que en lo racional y actúan de forma más instintiva que intelectual.

Dejan que su intuición les guíe y por ello, muchas veces suelen tender a la ensoñación despierta y también a ilusionarse con facilidad. Theon Greyjoy es tu pareja perfecta si eres piscis, ya que aunque al principio fuera más agresivo, molesto y desleal, acaba mostrando su lado amable y preocupado por aquellos que le rodean. Pese a que no tiene el valor suficiente como para luchar contra lo establecido, en ocasiones se arriesga por quienes le importan y deja a sus sentimientos e impulsos regir sus acciones.