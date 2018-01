Pasión por Gemeliers en Valencia

Emoción, gritos e incluso llantos en las colas de espera para conocer a Gemeliers . Los hermanos Daniel y Jesús Oviedo, que saltaron a la fama hace tres años gracias al programa 'La Voz Kids', vuelven a Valencia para firmar su libro 'Forever' y sus seguidores demuestran una vez más porqué son una de las comunidades fans más populares.

Ante las puertas del centro comercial se congregan más de doscientas personas a la espera de poder acercarse a sus ídolos, intercambiar algunas palabras con ellos y llevarse su ejemplar firmado. «Llevo acampando desde ayer jueves a las 19.00h de la tarde -cuenta entre lágrimas de emoción Lucía, con 16 años y seguidora de los hermanos-, pero ha valido la pena», afirma. Muchos de ellos los consideran «los verdaderos ganadores de 'La Voz'», asegura Ana, otra fan que lleva dos horas haciendo cola.

Las fans hacen cola para conocer a sus ídolos. / Irene Marsilla

En su mayoría, público femenino y adolescente entre 15 y 16 años, aunque también los más pequeños de 5 y 6 años han querido ir a saludar a sus ídolos. «No podría elegir entre ninguno de ellos, no tengo favorito, son los dos geniales» cuenta Aitana, seguidora de 15 años que espera ilusionada su turno. A su alrededor, unas asienten y otras no tanto: «Yo soy más de Dani», «A mi me gusta más Jesús» o «Son los dos guapísimos» son algunas de las frases que se pueden escuchar entre los gritos de sus admiradoras. A algunas de ellas las acompañan sus padres, que también viven con emoción este momento: «Las ves tan felices que vale la pena», asegura la madre de Lucía.

En las filas y mientras cantan algunos de los temas más conocidos de Gemeliers, el sentimiento fan crece y sus seguidoras se pasan números de teléfono e intercambian perfiles Facebook e Instagram para seguir en contacto y congregarse para el próximo concierto en Valencia de sus ídolos, el 3 de febrero. «Me gustaría que cantasen Bendito amor, es mi favorita», explica Cristina, otra de las seguidoras de los hermanos, ante el efusivo asentimiento de sus amigas: «Todas sus canciones son preciosas, ellos son los mejores porque son súper atentos con su público y siguen siendo los de siempre», añade la adolescente.

Los hermanos se consolidan como jóvenes promesas del panorama musical español y han desatado toda una fiebre gemelier que no hace más que subir.