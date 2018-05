Los 'negros' de Trump Trump envía un mensaje desde su móvil. / R. C. Quienes escriben parte de los tuits del presidente han aprendido a imitar su estilo agresivo y gramaticalmente incorrecto.Para insultar y meter la pata se basta solo INÉS GALLASTEGUI Jueves, 24 mayo 2018, 00:41

Hay dos cosas que Donald Trump ama por encima de todo: a Twitter y a sí mismo. A través de esa red social, el hombre más poderoso del mundo anuncia medidas públicas, opina sobre lo divino y lo humano y, por supuesto, vomita bravuconadas sin necesidad de exponerse a las preguntas impertinentes de los periodistas. En 140 caracteres (ahora, 280) el presidente de Estados Unidos ha amenazado con la guerra nuclear, insultado a países enteros y ofendido a individuos particulares. Su estilo es peculiar. Tanto, que el equipo que escribe para él parte de su verborreica producción diaria ha tenido que aprender a imitar ese lenguaje campechano, tan política como gramaticalmente incorrecto, que le ha hecho conectar con la América más conservadora.

El periodista del diario 'The Atlantic' Andrew McGill ha creado un algoritmo capaz de discernir cuándo los mensajes emitidos desde @realDonald Trump no son el Donald Trump real. Para ello, analizó con lupa cientos de 'posts' redactados por el magnate antes de su llegada a Washington DC. Una vez en la Casa Blanca, era fácil apreciar en la cuenta personal del nuevo 'Potus' la diferencia entre los tuits emitidos desde una aplicación para iPhone y los que se enviaban desde un dispositivo Android como su Samsung Galaxy. Los primeros eran anuncios de eventos, notas de prensa y otros contenidos «aburridos». Los segundos eran «más agresivos y publicados a horas más tardías, sin mencionar que tenían más faltas de ortografía». Estos eran fetén.

Ahora casi todos los tuits del mandatario proceden de teléfonos de Apple y distinguirlos es más trabajoso. El bot de McGill utiliza el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para estimar las probabilidades de que un texto concreto haya sido tecleado por Trump en persona. Por ejemplo, los auténticos tuits presidenciales tienen cinco veces más posibilidades de insultar a los medios de comunicación 'liberales', tres veces más de citar a su cadena favorita, Fox News -ayer mismo salía en defensa de una de sus presentadoras, Tomi Lahren, la 'Barbie republicana', agredida en la calle-, y ocho veces más de incluir espacios extra entre palabras por descuido. Por el contrario, si los textos incluyen 'hashtags', vídeos o fotos, es casi seguro que son obra de un 'negro'. Además, el algoritmo de @TrumpOrNotBot detecta los rasgos estilísticos del líder.

Sin embargo, el equipo que rodea al ocupante del Despacho Oval se lo está poniendo cada vez más difícil al bot. Según 'The Boston Globe', los redactores han aprendido a imitar al jefe: para ello, no dudan en usar una «gramática deficiente», aunque evitan incurrir en faltas de ortografía y errores tipográficos a propósito. «¡Abusan de los signos de exclamación! Ponen Mayúsculas indiscriminadas para enfatizar. Fragmentos. Ideas vagamente conectadas», ejemplifica Annie Linskey en el diario de Massachusetts.

Seguidores falsos

Según sus fuentes, cuando su oficina quiere que el presidente tuitee sobre un tema, le envía tres o cuatro opciones. Él elige y les da un toque personal. Nadie quiere caer en la equivocación de Mitt Romney, candidato republicano en 2012, cuyos mensajes eran revisados por 22 personas antes de volar, lingüísticamente intachables, pero sin un ápice de espontaneidad.

Una vez 'tuneados', Trump lanza sus mensajes -una media de siete al día- a sus 52,2 millones de seguidores. Por cierto, que un estudio de Gallup acaba de revelar que, de ellos, 15 millones proceden de cuentas falsas.

El compulsivo Donald parece tener los dedos gordos o la cabeza en otro sitio, porque a menudo hace el ridículo 2.0. El domingo dio la bienvenida a su esposa, de regreso a casa tras su reciente operación de riñón, llamándola 'Melanie'. Quizá si no fueran tan escandalosas sus infidelidades y tan constante su desprecio hacia las mujeres en general y la primera dama en particular, no habría recibido un chaparrón de burlas y críticas en los pocos minutos que alguien tardó en corregir el lapsus.

En otras ocasiones, ha sacado provecho de su propia torpeza: hace un año, tuiteó de madrugada la inexistente palabra 'covfefe' -parece que quería escribir 'coverage', cobertura- y, mientras él dormía, el regocijo se hizo viral. Al día siguiente retó a sus seguidores a adivinar el significado del neologismo. Tuvo cientos de miles de 'likes'. 'Covfefe' ya está en algunos diccionarios.