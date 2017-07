Un adolescente se graba contándole a su madre que es gay El vídeo quiere animar a otros jóvenes a confesar a su familia su orientación sexual LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 10 julio 2017, 18:07

Para muchos jóvenes, todavía es muy duro revelar a sus familias que son homosexuales, por miedo a su reacción. Muchos adolescentes temen que sus padres los rechacen por el desconocimiento y el prejuicio que, aún en este siglo, se tiene hacia el colectivo LGTBIQ+. Matthew era uno de ellos, pero llegó un día en el que ya no podía seguir ocultándole a su madre una parte tan importante de él, y decidió grabar toda la experiencia en vídeo.

Este vídeo de 2015 ha vuelto a hacerse viral en España al compartirlo el tuitero @PabloMM ayer en su cuenta personal, logrando a las pocas horas más de 8.000 retuits. En él se puede ver cómo el joven cita a su madre en la cocina para explicarle su orientación sexual. La razón de que haya conseguido conmover a tanta gente es que se trata de una experiencia real con la que muchos jóvenes se pueden sentir identificados.

Un chico está a punto de contarle a su madre que es gay. Adoro a esta señora. pic.twitter.com/RY0ukt8WTZ — PabloMM (@PabloMM) 8 de julio de 2017

Durante el vídeo, tras sugerirle su madre que puede que ya sepa de qué se trata, Matthew intenta que ella lo adivine, pero la madre insiste en que ha de ser él quién se lo cuenta. Finalmente le pregunta si es gay y entre sollozos, el adolescente asiente. La sorpresa viene cuando la madre afirma que ya sabía que su hijo era homosexual, pero qué quería esperar a que él se lo dijera.

“No pidas perdón tonto”-exclama la madre mientras lo abraza- “tú naciste cómo eres”. La madre lo consuela reiterando que no es nada malo y que ella reza cada noche para que él sea feliz con quien quiera. “Lo único que me preocupa es que no quiero que crezcas pasándolo mal. No quiero que la gente sea cruel contigo”, aclara. Al final del vídeo, Matthew explica que decidió compartir el vídeo para animar y dar fuerzas a otros adolescentes a proclamar sus allegados su orientación sexual, sin miedo.

Sin embargo, algunas familias no llegan a entender que su hijo o hija no siga la hetero-normativa. Por ello, existen organizaciones como la española Asociación de Familias contra la Intolerancia X Género (AMPGYL) que se encargan de hacer ver a los padres la naturalidad de las distintas orientaciones sexuales, así como de las diferentes identidades de género.