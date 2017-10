El vídeo de famosos leyendo tuits ofensivos sobre ellos que se ha vuelto viral El famoso presentador y cómico estadounidense Jimmy Kimmel ha vuelto a recopilar las reacciones de varias personalidades del mundo del espectáculo para su programa C. BENLLOCH Jueves, 19 octubre 2017, 00:38

El famoso presentador americano Jimmy Kimmel cuenta ya con varias bromas que han dado la vuelta al mundo después de ser emitidas en su programa de televisión de la cadena ABC, 'Jimmy Kimmel Live!'. Pero entre todas ellas, una de las más seguidas y apreciadas por sus fans en todo el mundo es sin duda 'Celebrities reading #MeanTweets' (Famosos leyendo tuits ofensivos).

En esta broma, el programa escoge a varios famosos y les proporciona tuits ofensivos sobre ellos que han visto la luz en las redes sociales, grabando en vídeo sus reacciones al leerlos en directo. En esta ocasión, los elegidos han sido Gal Gadot, Emma Watson, Jake Gyllenhaal, Elisabeth Moss, John Lithgow, Dave Chappelle, Jeffrey Tambor, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Jim Parsons, Nikolaj Coster-Waldau, Jennifer Lawrence, Kristen Bell, Bob Odenkirk, Michael Keaton, Alec Baldwin y Kumail Nanjiani.

Las 'celebrities' se enfrentan a mensajes bastante mezquinos, y demuestran que tienen mucho sentido del humor. Algunos de los tuits son realmente ofensivos, como el de John Lithgow, que reza: I bet that John Lithgow's ballsack looks exactly like his face..." (Apuesto a que el escroto de John Lithgow tiene exactamente la misma pinta que su cara...). A lo que el actor, con gran sentido del humor, responde que su cara no lo siente como un cumplido, pero que su escroto sí. Aquí puedes ver el vídeo completo: