¿Venderías a tu perro por 100.000 dólares? Así responden los dueños cuando se lo proponen MUNDO VIRAL Sin importarle el tipo de perro de que se trata o la raza a la que perteneciera, ofreció el trato, sin éxito, a todos los dueños de perros que encontró. Sus reacciones demuestran que hay cosas que el dinero no puede comprar C. BENLLOCH Lunes, 17 julio 2017, 19:13

Imagina que un día cualquiera, cuando te encuentras en el parque paseando a tu perro, aparece una persona desconocida y te ofrece una gran suma de dinero por él. En ese momento abre un maletín y te muestra un montón de billetes, que pueden ser tuyos en ese mismo instante si aceptas el acuerdo. ¿Qué harías? Esto es precisamente lo que se preguntó el youtuber 'BigDawsTv', por lo que decidió comprobarlo por sí mismo.

El youtuber americano salió a la calle, armado con un maletín en el que metió 100.000 dólares en efectivo e hizo esta pregunta a los dueños de mascotas que iba encontrándose a su paso. Sin importarle el tipo de perro de que se trata o la raza a la que perteneciera, ofreció el trato sin éxito a todos los dueños de perros que encontró.

Las reacciones de los dueños fueron claras y contundentes. "No, nunca", o "no, no podría" fueron las respuestas de todos. Algunos fueron directos y escuetos, mientras que otros ofrecieron más explicaciones. "Ha estado conmigo durante 13 años. No podría vivir pensando que he vendido a mi perro, aunque sean 100.000 dólares, después de haberlo tenido conmigo tantos años", argumentó uno. "Mi perro es único, es maravilloso, y sobre todo es parte de la familia", explicaba otro. "¡Es mi mejor amigo!", le espetó otra mujer, mientras que otro joven le dijo: "no, porque le quiero".

Llegó a ofrecer hasta 1 millón de dólares a algunos dueños, pero obtuvo siempre la misma respuesta: un rotundo "no". Parece que este youtuber demostró que definitivamente existen cosas en el mundo que el dinero no puede comprar.