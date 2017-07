Una tuitera demuestra hasta qué punto las fotografías colgadas en redes sociales pueden ser engañosas MUNDO VIRAL Decidió tomarse dos fotografías desde posiciones distintas en el mismo momento, y en ellas pueden observar las enormes diferencias: la joven no parece la misma C. BENLLOCH Sábado, 15 julio 2017, 21:54

Internet es un mundo que permite a las personas jugar con su identidad a su antojo. En las redes sociales se comparten miles de fotografías, en las que el aspecto de quien aparece en ellas puede ser fácilmente manipulado. Aunque todo el mundo es consciente de eso, una joven ha querido demostrar hasta qué punto las imágenes que se cuelgan en las redes sociales pueden resultar engañosas.

Para ello la joven tuitera @voiDNDnull decidió tomarse dos fotografías desde dos posiciones distintas, hechas en el mismo momento, en las que se pueden observar las enormes diferencias. Aunque la joven no ha querido revelar su identidad mostrando su rostro, en ambas instantáneas se trata de ella, aunque no lo parezca.

Me da mucho reparo subir esto pero solo quiero que veáis, que las fotos engañan y que en gran parte todo depende de la posición y del ángulo pic.twitter.com/VkyXFmcn2T — what about suicide? (@voidNDnull) 7 de junio de 2017

En la primera imagen, un plano picado, sin apenas luminosidad y dejando el vientre al descubierto. En la segunda fotografía, las mismas partes de su cuerpo pero capturadas de forma totalmente diferente: sentada en una silla, con mucha luz y dejando menos espacio entre ella y la cámara. El resulto es impactante, y es que la joven que aparece en ambas instantáneas no parece la misma.

La tuitera acompañó las imágenes del siguiente texto: "Me da mucho reparo subir esto, pero solo quiero que veáis que las fotos engañan y que en gran parte todo depende de la posición y del ángulo". En otro mensaje instó a las chicas que leyeran su mensaje que no se sintieran acomplejadas al ver una imagen de otra y pensasen 'desearía ser ella', puesto que todo dependía de la posición y el ángulo de la cámara, la luminosidad y la posición del cuerpo.

El tuit no tardó en convertirse en viral, siendo compartido y comentado miles de veces. El mensaje cuenta con respuestas de todos los tipos, aunque en su mayoría son en apoyo a la actitud de la joven. Otra joven incluso llegó a decir: "No te conozco de nada, pero me has hecho sentir feliz por primera vez en años conmigo misma y con mi cuerpo". La decisión de la tuitera responde a los problemas que ocasiona la distorsión que se encuentra en Internet, y que sobre todo afecta al sector juvenil.