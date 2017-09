El truco de una madre para que sus hijos cojan hábitos de lectura que triunfa en la red MUNDO VIRAL Buscó una manera de motivar a sus hijos para que leyeran, pues quería que para ellos la lectura fuera una actividad más LAS PROVINCIAS Viernes, 1 septiembre 2017, 18:48

Muchos padres están preocupados por inculcar buenos hábitos de lectura a sus hijos. Esta madre italiana se ha convertido en viral en la red por el truco que emplea con sus hijos para fomentar que lean libros. Buscó una manera de motivar a sus hijos para que leyeran, pues quería que para ellos la lectura fuera una actividad más.

Utiliza con sus hijos un truco que ha gustado mucho en Internet, donde a sido alabado a través de las redes sociales por muchos internautas.

El increíble truco de esta madre para que sus hijos lean. 😂 pic.twitter.com/lbHbe079Ms — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 30 de agosto de 2017

La nota reza:

"Niños,

La contraseña del wifi de esta semana es el color del vestido de Anna Karenina en el libro.

¡He dicho del libro, no la película!

¡Buena suerte!

Mamá

PD.: He empezado a leer 'El Conde de Montecristo'..."

Aunque no es imposible que los niños busquen la información que necesitan a través de la red (probablemente en sus teléfonos ya que no podrán acceder al Wi-Fi del domicilio) en lugar de leer el libro, posiblemente la cantidad de información mezclando el libro y la película les complique encontrarla. Como comentan los internautas, incluso es posible que les sea más sencillo leer el libro, aunque solo sea un pasaje para encontrar la información. No se trata de la solución definitiva para que los pequeños lean, pero es un pequeño avance.