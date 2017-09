Así ha terminado el reto de un joven de comer una pizza al día durante un año Brian Northrup ha mostrado el resultado físico en sus redes sociales, aunque probablemente no es el que imaginas Jueves, 7 septiembre 2017, 19:30

Brian Northrup empezó un extraño reto hace un año: comerse una pizza entera todos los días para ver las consecuencias. Quiso comprobar si, como se suele decir, este tipo de comida rápida es mala para nuestro cuerpo, nos hace engordar y afecta negativamente a la salud.

El joven, que denominó a su desafío "Pizzapocalypse", ha terminado el reto. Sí, ha comido una pizza entera de Domino's durante 367 días exactamente. Y además ha querido enseñar las consecuencias en sus redes sociales. Aunque probablemente no son las que te esperas.

Como cuenta Northrup a través de Instagram, no solo se encuentra perfectamente y no ha engordado ni un gramo después de zamparse una pizza entera cada día, sino que además ha adelgazado. El joven asegura que comenzó el reto con un peso de 167,1 libras (casi 78 kilos) y que ahora pesa 161,2 libras (unos 73 kilos). Pero eso no es todo. Northrup explica que durante el año que ha estado comiendo pizza a diario no ha caído ni un solo día enfermo y no se ha lesionado ni una vez, y que ha aumentado su fuerza, su velocidad, y su resistencia cardiovascular.

El «truco»

Según el mismo Northrup ha contado en sus redes sociales, el truco es que no hay truco. El joven ha comido pizza a diario durante un año, pero obviamente ha estado haciendo ejercicio. Ha asegurado que realizaba una rutina de ejercicios semanales compuesta por tres o cuatro sesiones de levantamiento de pesas cada siete días y 20 minutos de cardio al día.