¿Qué significa el famoso código de Matrix? Imágen de la secuencia inicial de la película 'Matrix' (1999). Parece un código aleatorio compuesto por caracteres indescifrables. Pero lo cierto es que no es así: su creador ha desvelado el secreto

'Matrix' se ha convertido en todo un referente en la ciencia ficción. Algunas de sus escenas de lucha y desafío de las leyes naturales han sido ampliamente emuladas y reflejadas tanto en otras películas como en trabajos de aficionados y fanáticos, consiguiendo que la película de 1999 haya pasado a formar parte de la cultura popular.

Una de las imágenes más reconocidas de la película es la secuencia de caracteres que caen en la pantalla en los primeros segundos del film. Las hermanas Wachowski, escritoras y directoras de los films, utilizaron también esa misma secuencia para la apertura de las otras dos películas que componen la saga: 'Matrix Reloaded' (2003) y 'Matrix Revolutions' (2003).

El mensaje oculto tras el código

Aparentemente es un código aleatorio compuesto por caracteres indescifrables, y seguramente siempre has pensado que no significaba nada. Pero lo cierto es que no es así. El pasado mes de octubre Simon Whiteley, el hombre detrás de este código, reveló su significado en una entrevista a Cnet. Se trata de una mezcla de caracteres japoneses: hiragana, katakana y kanji. Según explicó Whiteley al citado medio, la fuente de ese código fue extraída de un libro de cocina japonesa de su esposa, y lo que muestra son en realidad recetas de sushi.

Otros detalles ocultos a simple vista

El coche del Agente Smith, en una secuencia de la película.

Este se suma a otros mensajes ocultos en el filme y que han sido muy comentados en la red por los fans de la saga. Entre ellos destacan la placa de matrícula del coche que condice el Agente Smith, que reza "IS 5416" que se ha relacionado al pasaje de la Biblia del libro de Isaías 54:16: “Yo he creado también al destructor para arrasar”; o la premonitoria fecha de caducidad del pasaporte de Neo en la película, el 11 de septiembre de 2001, que coincide con el día en el que las Torres Gemelas fueron atacadas (pese a que la película se estrenó dos años antes de que esto sucediera).