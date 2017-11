Un niño destruye más de 1.000 euros en maquillaje en una tienda de Sephora El menor estropeó casi todas las sombras al pensar que eran pinturas para jugar en el establecimiento situado en Georgia (EE UU) LV/EC/LAS PROVINCIAS Miércoles, 22 noviembre 2017, 17:52

Una clienta captó con fotografías el desastre causado por un niño en una tienda de Sephora en Georgia (Estados Unidos). Los daños ocasionados ascienden a 1.300 dólares (1.106 euros). Brittany Nelson publicó en su página de Facebook, Extraordinary Life Makeup Artistry, unas fotografías en la que mostraba el daño ocasionado por el pequeño en dicho establecimiento. «PSA: 1.300 dólares de sombra de ojos Make up Forever destruida esta noche en Sephora por un niño pequeño. Estoy segura de que él/ella pensaba que era una pintura para jugar con los dedos y no es consciente de la travesura. Toneladas de producto destruido, miembros del equipo enfadados, no es un lugar agradable dónde estar.» Escribió Nelson en su publicación.

Brittany asegura que no vio el incidente, pero que ella y su acompañante «entraron a la vez que salía de la tienda una señora con un niño pequeño». «Las huellas nos ayudaron a identificar a un pequeñajo como el principal responsable», comentó Nelson a Insider. La publicación rápidamente se hizo viral, y la mujer comentó al mismo medio que su post «no era para avergonzar a la madre ni odiar a los niños en lo más mínimo».