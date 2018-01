Rompe la taza favorita de su mujer y Twitter se vuelca para conseguirle otra igual El usuario pidió ayuda en la red social para reemplazar el vaso y su mensaje ya se ha vuelto viral LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 23 enero 2018, 17:42

¿Quién no se ha cargado alguna vez algo sin querer mientras limpia? Lo peor sucede cuando el objeto en cuestión no es nuestro y no podemos echarle la culpa al perro o gato. Eso es lo que le ha pasado a Jorge Mayo (@JorgeMayoLpez), un usuario de Twitter que ha roto la taza con la que su mujer desayunaba desde los seis años.

Hola a todos! Mientras fregaba me acabo de cargar la taza en la que mi mujer desayuna desde los 6 años, por favor, si alguien me puede ayudar a encontrar una igual estaría agradecido de por vida. pic.twitter.com/K0ZXv8e5Kg — Jorge Mayo López (@JorgeMayoLpez) 21 de enero de 2018

Tras el incidente, Mayo ha acudido a la red social para explicar lo sucedido y pedir ayuda, para encontrar otra taza igual y reemplazarla. El mensaje ha conseguido ya más de 1.000 retuits y 700 'me gusta', y los usuarios de Twitter se han volcado con Jorge para ofercerle su ayuda con un hilo de sugerencias de todo tipo. Desde enlaces en Ebay hasta métodos alternativos do it yourself, las propuestas muestran la solidaridad y originalidad de la comunidad de esta plataforma:

La tengo! Si la quieres, es tuya 😂😂 pic.twitter.com/pkJTEE6clh — lamadredelaartista (@lamdelaartista) 22 de enero de 2018

Mayo ha agredecido las ideas y la «investigación» y les ha comunicado su decisión final: