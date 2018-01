El 'Ecce Homo' de la fotografía Una de las imágenes retocadas de la sesión. / Pame Dave Zaring / Facebook Una pareja norteamericana encarga un book familiar y recibe unas imágenes con unos retoques de Photoshop 'monstruosos' M. G. Jueves, 18 enero 2018, 01:06

Aunque todos los fotógrafos profesionales usan Photoshop, a algunos se les va la mano más de la cuenta y esta semana se ha vuelto viral el caso más extremo de retoques conocido. Pame Dave Zaring, una joven norteamericana, exponía su experiencia en su cuenta de Facebook. Ella y su pareja encargaron un retrato familiar a un fotógrafo 'profesional' de la zona y el trabajo final fue tan sorprendente que no ha dudado en hacerlo público. Sus caras, irreconocibles, han sido tratadas con el corrector de brocha gorda de Photoshop y han acabado convertidos en figuras monstruosas. El retoque ha sido bautizado como el 'Ecce homo' de la fotografía. Lo peor es que les piden 250 euros por el trabajo. Esto es lo que escribía Pame en su muro:

"Bien. Esto NO es una broma. Hemos pagado a una fotógrafa, que decía ser un profesional, 250 dólares por una foto de familia. Por favor, mira estas fotos REALES que nos entregó... mira estas fotos de verdad que nos entregó.... decía que las sombras eran realmente muy malas en el hermoso, claro y soleado día y que su profesor nunca le enseñó a retocar fotos. Siéntete libre de compartir literalmente no me he reído tanto en años!!!!! No puedes inventarte estas cosas.... otra vez, esto NO es una broma - producto final"

Algunos no han tardado en comparar estos retoques con el caso del 'Ecce Homo' de Borja, que tantas páginas de prensa y telediarios llenó en el verano de 2012.