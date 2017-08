La respuesta de una niña de 7 años que te hará pensar Twitter Su contestación a la pregunta «¿Cuántos perros han salido de la caja?» ha dejado boquiabiertos a los internautas LAS PROVINCIAS Martes, 29 agosto 2017, 16:05

Las redes sociales están que arden con la ingeniosa respuesta de una menor ante una pregunta aparentemente sencilla. La madre de una amiga de la pequeña colgó en Twitter una imagen con la respuesta de la niña, asegurando que "es más lista que el hambre". También puntualizó que si se hubiera tratado de un examen, debería haber puntuado doble. Y no se equivoca. La pequeña, de tan solo 7 años, respondió a la pregunta "¿Cuántos perros han salido de la caja?" de una forma que probablemente la mayoría de personas ni se habrían planteado. En la imagen que acompañaba la pregunta había una caja abierta y cuatro perros en el exterior. Pero la niña se lo pensó y escribió: "No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no".

Marina es una amiga de mi hija que es más lista que el hambre. Si fuera un examen debería puntuar doble. 😎😁 pic.twitter.com/hsnbhjCdtV — madrereciente (@madrereciente) 18 de agosto de 2017

La repercusión de la publicación de esta madre fue rápida, y lo ocurrido de volvió viral en las redes sociales en poco tiempo. El post llegó a oídos de la popular pediatra Lucía Galán, que aseguró a través de Facebook que se trata de una niña muy inconformista y no da las cosas por hechas y "eso es my grande".