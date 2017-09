Ya puedes apuntarte al curso de cine online impartido por el famoso director Martin Scorsese Masterclass.com El director 'El lobo de Wall Street' impartirá por primera vez clases a través de la red que abordarán el arte de la cinematografía, desde el 'storytelling' hasta el tra bajo con actores C. BENLLOCH Martes, 26 septiembre 2017, 19:01

El mundialmente conocido cineasta Martin Scorsese se ha unido a la plataforma 'Masterclass' para ofrecer un curso online sobre cine a aspirantes de todo el mundo. El curso contará con más de 20 entregas, y tiene un coste de 90 dólares, según la información disponible en la página web.

El director de 'Uno de los nuestros' (Goodfellas), Los infiltrados (The Departed), Taxi Driver o El lobo de Wall Street impartirá por primera vez clases a través de la red donde instruirá a los inscritos en una aproximación al arte de la cinematografía, mostrando su visión del cine y del 'filmmaking', desde el 'storytelling', el trabajo de edición y hasta el trabajo con actores.

Todavía no se saben las fechas exactas en las que se impartirá el curso online (probablemente a principios de 2018), aunque ya es posible reservar la plaza y apuntarse a través de la web de Masterclass. En el siguiente vídeo el propio director explica el proyecto y las razones que le motivaron a llevarlo a cabo. "Me entusiasmó este proyecto porque me dio la oportunidad de transmitir mis propias inspiraciones, experiencias, prácticas y evoluciones", explica el famoso director.