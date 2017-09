Este es el primer vídeo de la historia de Youtube Aunque se ha hecho un hueco en las vidas de los internautas, esta herramienta nació hace poco más de 10 años, y no siempre albergó tanta variedad de contenido C. B. Sábado, 23 septiembre 2017, 21:32

Youtube recibe cada día millones de visitas. Se ha convertido, además, en una herramienta de uso habitual incluso para marcas e influencers, además de para la sociedad en general. El secreto del éxito de la plataforma parece radicar en la enorme variedad de contenidos. Aunque se ha hecho un hueco en las vidas de los internautas, esta herramienta nació hace poco más de 10 años, y no siempre albergó tanta variedad de contenido.

La historia

Youtube, ahora propiedad del gigante Google, fue creado en 2005 por tan solo 3 jóvenes que se conocieron debido a su trabajo en Paypal: Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim. Tan solo un año más tarde, en 2006, vendieron su invento a Google Inc. por nada menos que 1.650 millones de dólares, y ese mismo año la plataforma ya había alcanzado los 2.000 millones de visualizaciones al día y se había posicionado entre los 10 sitios web más visitados en Estados Unidos.

El primer vídeo de la historia de Youtube

Jawed Karim, el más joven de los tres fundadores de Youtube, fue quién subió el primer vídeo de la historia de la plataforma. Entonces Karim tenía tan solo 26 años. El vídeo tenía como título "Me at the zoo" (Yo en el zoo). El vídeo continúa disponible en la cuenta de Jawed en Youtube, aunque tal y como explica en el propio vídeo, nunca había sido abierto para verse públicamente hasta que su propietario lo abrió al público, cuando se supo que se trataba del primer vídeo de la historia de Youtube. En la actualidad cuenta con más casi 42 millones de visualizaciones.