Prepara una sorpresa a su novia pero no fue lo que ella esperaba

La historia, capturada en imágenes y publicada en la red, se ha convertido en viral

"Hola cariño, tengo una sorpresa para ti". Cualquiera que encontrara esta frase en una nota pensaría que se trata de algo bueno, como un regalo, por ejemplo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a la protagonista de esta historia, cuyo nombre no ha trascendido, cuando encontró este mensaje pegado en la puerta de casa. Lo había dejado su novio, por lo que imaginó que le había preparado algo especial.

Su novio, astutamente, dejó el primer cartel en la entrada y añadió otros por toda la cada para guiar a su pareja hasta "la sorpresa". Algunos solo eran unas flechas, otros, pequeños mensajes. Con cada nuevo papel, probablemente las expectativas y la emoción de la chica aumentaban, deseando encontrar lo que su novio había preparado para ella. Sin embargo, lo que encontró no era exactamente lo que había imaginado. En el portal 'Bored Panda' publicaron las fotografías de la denominada sorpresa, que se ha convertido en viral y ha hecho reír a numerosos internautas. Esta es la historia:

"Hola cariño :)"

"Tengo una sorpresa para ti ;)"

"Apuesto a que olvidaste de que se trata, eh? ;)"

"Solo un poco más cerca..."

"Tira tu basura :) Gracias"

Probablemente la sorpresa no era lo que la joven esperaba. Parece que su pareja solo intentó buscar una forma divertida de recordarle que no dejara la casa hecha un desastre, y no se dejara envases por ahí. Después de la broma, puede que la próxima vez no se le olvide.