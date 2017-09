Un niño de 10 años asiste en el parto y salva la vida a su madre y a su hermano Daily Mail MUNDO VIRAL Jay Fontenot ayudó a su madre a dar a luz cuando se puso de parto con seis semanas de adelanto C. B. Domingo, 3 septiembre 2017, 17:40

Jay Fontenot es un niño que con tan solo 10 años se ha convertido en todo un héroe. El menor salvó la vida de su madre y de su hermano recién nacido después de asistir a su madre en el parto cuando ésta rompió aguas seis semanas antes de la fecha prevista.

Como recoge el diario 'Daily Mail', el bebé llegó de improvisto y el parto comenzó en el cuarto de baño del domicilio. Por si fuera poco, Ashly Moreau, la madre de los pequeños, pronto se dio cuenta de que el bebé venía de nalgas. Le pidió a Jay que corriera a avisar a su abuela, pero ésta no puedo ayudar por estar recién operada de la espalda, y solo pudo llamar a emergencias. Cuando Jay volvió junto a su madre, le dijo: "Vale mamá, dime lo que tengo que hacer y lo haré".

Ashly guió al pequeño Jayden para que sacara al bebé. Según relata 'People', cuando ambos por fin consiguieron sacar al recién nacido se dieron cuenta de que no respiraba. Pero Jay fue a buscar el respirador nasal de su hermana y se lo colocó al bebé, que comenzó a respirar. Entonces llegaron los servicios de emergencia, que trasladaron a los tres al hospital. Los sanitarios aseguraron que de no haber sido por Jay, el recién nacido y la madre podrían no haber sobrevivido al parto.