Multa surrealista: 130 euros por cantar en el coche La multa por cantar en el coche. / CTV News MUNDO VIRAL Fue sancionado por "perturbar la paz y tranquilidad" del dominio público debido a los "gritos" C. BENLLOCH Miércoles, 25 octubre 2017, 23:40

Taoufik Moalla es un conductor canadiense que asegura que su pasión por el pop de los '90 le ha salido cara. Aunque pueda parecer mentira, fue sancionado por las autoridades del país cuando circulaba en su vehículo en Montreal, supuestamente por ir cantando en el coche. En la multa, que le ha costado 130 euros, se puede leer que el agente apuntó como descripción de la infracción "gritar en dominio público". Un poco más arriba se especifica que infringió la ley de "Paix publique" (paz pública).

Tal y como explicó el propio Moalla a 'CTV News', circulaba tranquilamente por la ciudad canadiense en su vehículo, cantando la famosa canción 'Gonna Make You Sweat' (Everybody Dance Now) de C+C Music Factory cuando oyó una sirena tras él. Pensó que querían adelantarle, por lo que hizo lo posible por facilitar la tarea. Pero en lugar de eso le indicaron por megafonía que debía detenerse en el lado derecho. Moalla obedeció la orden, y asegura que en cuanto estuvo parado cuatro policías se acercaron a su coche, dos por cada lado, y le preguntaron si había estado gritando. Él respondió: "No, solo estaba cantando".

Después de comprobar que toda su documentación estaba en regla le entregaron una multa por importe de 149 dólares canadienses (unos 130 euros) por "gritar en público". Según la ley de Canadá, "perturbar el orden público con gritos" viola la "paz y tranquilidad" y es un comportamiento que puede ser castigado con multas de 50 hasta 1000 dólares en una primera infracción, y de 100 a 2000 dólares para comportamientos reiterados.

Moalla declaró a medios de comunicación que no estaba cantando particularmente alto, y que pese a que entiende que la obligación de los agentes es comprobar que en vehículo todo se encuentre en orden si escuchan gritos, nunca pensó que le pondrían una multa por ello. Ahora ha recurrido la multa y está a la espera de fecha de juicio.