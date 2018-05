Una mujer suiza deja 6.500 euros de propina por error El propietario de la cafetería, que le aseguró que le devolvería el importe, no parece dispuesto a hacerlo. / LP Tecleó el número PIN de la tarjeta en vez del importe que quería dejar como propina CLARA ALFONSO Valencia Jueves, 24 mayo 2018, 17:03

Es sabido que en Estados Unidos o Canadá dejar propina es obligatorio, como también lo es en otros países como Suiza o el Reino Unido, pues supone una parte del sueldo de los camareros. De hecho, los datáfonos están programados para que aparezca la opción de teclear el importe que deseas que reciba el camarero que te haya atendido.

Este botón, le ha jugado una mala pasada a Olesja Schemjakowa, una mujer suiza que visitó la cafetería 'New Point', donde pretendía tomarse un café y un pastel con su hijo. El precio previsto era de 23,70 francos suizos (menos de 20 euros).

Al finalizar, la mujer decidió pagar con tarjeta de crédito pero no prestó atención a las indicaciones de la pantalla del datáfono y tecleó su número PIN en vez de la cifra que iba a recibir el camarero por la prestación de sus servicios.Debido a que la combinación era 7709, el importe se tradujo en casi 6.500 euros al cambio.

El propietario de la cafetería, que le aseguró que le devolvería el importe, no parece dispuesto a hacerlo. Por su parte, la entidad bancaria asegura que no puede hacer nada al respecto, ya que no se trata de un fraude.

Olesja, que actualmente está en paro, reclama ayuda y sigue buscando una solución para ese desafortunado despiste.