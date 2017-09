Los Morancos parodian a Puigdemont y Rajoy con 'Infelices sin trato' YouTube Los humoristas han usado la conocida canción de Maluma 'Felices los cuatro' LAS PROVINCIAS Lunes, 25 septiembre 2017, 18:39

Los Morancos han vuelto a hacer viral una de sus parodias. Concretamente, la última, en la que hablan en tono de humor sobre el conflicto entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el referéndum del próximo 1 de octubre. El vídeo, publicado en su cuenta oficial de YouTube, ya tiene casi 60.000 visualizaciones.

Los Morancos han usado la conocida canción de Maluma 'Felices los cuatro' y le han cambiado el nombre a 'Infelices sin trato'.

"Malumariano Rajoy, baby", comienza el vídeo, para seguir diciendo a Puigdemont que "piense dónde se está metiendo". Después es el president de la Generalitat es el que habla: "Sabes más que de 'sobre' que el procés no parará".

Otras de las advertencias son:

"Puedes quedarte esperando un rato, no pienso seguir siendo un infeliz bajo tu mandato" y "Contigo no hay trato, escúchame, no seas insensato. Eso es ilegal, no puedes votar. Pagarás el pato, por tus arrebatos ¡Qué por España yo mato!"