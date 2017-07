Trabarse y huir del plano en directo: el #tierratragame de esta reportera El pinganillo le jugó una mala pasada a Mar Chércoles, que se ha tomado su error con mucho humor CONCHA MOLINA Lunes, 10 julio 2017, 17:09

Mar Chércoles, periodista en TVE, retransmitía en directo las tormentas de este fin de semana en Madrid cuando el pinganillo le jugó una mala pasada e hizo que se trabara varias veces hasta que se salió del plano mientras decía "qué mal lo he hecho. Joder, lo siento. Me he equivocado".

La periodista empezó su 'speech' sobre las lluvias en la capital, cuando empezó a trabarse repetidas veces. Ella misma explicó posteriormente que le estaban hablando por el pinganillo mientras hacía su discurso y esto le hizo liarse.

Los nervios le jugaron una mala pasada a esta repotera, que huyó avergonzada del plano pero que se lo ha tomado con mucho humor y ha dado las gracias vía Twitter, pese haber vivido un #tierratragame en toda regla.