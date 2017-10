Un mapa interactivo muestra cuáles son los países más felices del planeta Costa Rica o México se encuentran en lo más alto de la tabla, mientras que Luxemburgo y Chad ocupan las últimas posiciones LAS PROVINCIAS Martes, 3 octubre 2017, 22:51

La plataforma 'Happy Planet Index' (HPI) revela a través de su página web cuáles son los países más felices del planeta. Según los cálculos, la felicidad de los países no está relacionada con la riqueza de los mismos, puesto que no son los que encabezan la lista, lo que demuestra que algo hay de cierto en la típica frase que reza que "el dinero no da la felicidad".

La web nos permite observar de un vistazo el reparto de felicidad en el mundo a través de un mapa en el que los colores representan los niveles de felicidad. Desde el verde para altos niveles hasta el rojo para los más bajos. Así, llama la atención que países ricos como Estados Unidos presenten índices de felicidad bajos (20,7 HPI) y ocupen puestos bajos en el ranking (nº 108/140), mientras que Costa Rica o México se encuentran en primera y segunda posición respectivamente y alcanzan los tonos verdes, y América del Sur en general se mueve tonos amarillos.

Desde Happy Planet Index también han elaborado un ranking de los países más felices del mundo, una lista que incluye 140 países ordenador de más feliz a menos según sus datos. Las primeras posiciones las ocupan Costa Rica (44,7), México (40,7), Colombia (40,7), Vanuatu (40,6) y Vietnam (40,3). Los menos felices, ocupando las últimas posiciones (de la nº 136 a la nº 140) son Mongolia (14,3), Benin (13,4), Togo (13,2), Luxemburgo (13,2) y Chad (12,8).

España, entre los países más felices de Europa

Según el ranking proporcionado por la mencionada web, España ocupa una buena posición, ubicándose en el número 15 de la lista de países más felices del mundo. Con una puntuación de 36.0 HPI y un color amarillo, sale bien parado con respecto al resto de Europa frente a la mayoría de naranjas o rojos que encontramos en este continente. En esta zona, solo Noruega se encuentra en verde, con una puntuación de 36,8 HPI y el puesto número 12 en la lista de países más felices.

Cómo se realiza el cálculo

Según explican a través de su web, los cálculos están basados en un método que compara como los residentes de distintos lugares o países utilizan recursos naturales para vivir largas vidas con alta calidad de vida.

La operación que utilizan para calcular el HPI se calcula gracias a la multiplicación de la esperanza de vida por la calidad experimentada durante la misma, y multiplicando esta cifra a su vez por las desigualdades para experimentar dicha calidad de vida entre los habitantes del país. Por último se divide la cifra obtenida por la huella ecológica del país per capita.