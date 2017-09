¿Son malas las líneas blancas de grasa de la carne de pollo? Estas marcas revelan algunos datos sobre la vida del animal antes de su muerte Martes, 5 septiembre 2017, 18:43

¿Alguna vez te habías fijado en las líneas blancas que tiene la carne de pollo? Estas marcas revelan algunos datos sobre la vida del animal antes de su muerte.

El diario británico 'The Sun' ha recogido un estudio de la Universidad de Arkansas y Texas A&M en el que se habla sobre estas marcas de grasa que tienen algunas partes del pollo, como la pechuga o las alas. Estas rayas de grasa aparecen debido a las condiciones en las que viven las aves en las fábricas y granjas.

El artículo cita que estas líneas blancas son la señal de la poca movilidad del animal, provocando una falta de masa muscular. Lo que significa que, a más líneas, más hormonas y menor movilidad del animal durante su cría.

Los expertos de la Universidad de Arkansas y Texas A&M aseguran que las marcas de grasa fueron halladas en el 96% de las 285 aves analizadas por los investigadores. Pero, no obstante, desde The National Chicken Council niegan que estas carnes supongan un riesgo para la salud.