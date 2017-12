Un juego de cartas compra terreno en la frontera entre México y EEUU para evitar el muro de Trump Desde 'Cards against humanity' aseguran que cuentan con un plan en seis pasos y que el objetivo de su campaña es «salvar América» C. BENLLOCH Domingo, 3 diciembre 2017, 14:09

Un popular juego de cartas llamado 'Cards against humanity' (Cartas contra la humanidad) ha decidido luchar contra el muro que el presidente de los Estados Unidos, Dondald Trump, quiere construir en la frontera entre este país y México. El juego había anunciado que contaban con un plan para "salvar América", y lo habían promocionado prometiendo a sus seguidores seis sorpresas durante el mes de diciembre.

El primer paso ha sido revelado con anterioridad por 'Cards against humanity', quienes han retado a Trump comprando un trozo de terreno en la frontera entre Estados Unidos y México para que el presidente electo no pueda construir su anunciado muro. Tal y como recoge 'The Independent', desde la empresa explican que han contratado a una serie de abogados especializados en luchar contra la expropiación de tierras para defender el terreno. La empresa ha explicado que la idea es "retrasar el proceso al máximo, intentando que la construcción del muro se convierta en un procedimiento lo más lento y caro posible" para el presidente Trump.

La bajara de cartas del juego 'Cards Against Humanity'.

Tal y como recogen medios de comunicación, la compañía todavía guarda en la manga con otras cinco sorpresas por revelar, aunque no han querido explicar de qué se trata. "La naturaleza de una sorpresa es que sea sorprendente cuando ocurra", aseguran desde la empresa. Se baraja que puedan lanzar "sorpresas para salvar América" por unos 15 dólares, como ya hicieran con anterioridad en otra campaña en la que compraron una pequeña isla ubicada en Maine. Habrá que esperar para ver que otras ideas han tenido para intentar frenar el polémico muro de Trump.