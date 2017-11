El indignante mensaje que dejaron en una ambulancia mientras atendían a un paciente se vuelve viral MUNDO VIRAL «Puede que estés salvando vidas, pero no bloquees mi camino», rezaba la inesperada nota que ha incendiado las redes sociales C. BENLLOCH Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:36

El personal sanitario de una ambulancia se había desplazado a un barrio de Birmingham, Inglaterra, tras recibir una alerta solicitando ayuda para un hombre que se encontraba en estado crítico. La ambulancia estuvo estacionada en el lugar durante aproximadamente media hora mientras atendían al paciente para tratar de estabilizarlo. Cuando regresaron al vehículo médico, los sanitarios se encontraron una nota en el parabrisas. Rezaba así:

«Puede que estés salvando vidas, pero no aparques tu furgoneta en un lugar estúpido y bloquees mi camino»

«You may be saving lives, but don't park your van in a stupid place and block my drive». ("Puede que estés salvando vidas, pero no aparques tu furgoneta en un lugar estúpido y bloquees mi camino"). Al leerla, su asombro fue tal que decidieron compartir su indignación en las redes sociales para denunciar la falta de solidaridad.

Los pacientes, prioritarios

"A veces simplemente no sabemos qué decir", aseguró un responsable del servicio de ambulancia en declaraciones a 'Daily Mail'. "Nuestro personal se encontraba atendiendo un hombre en estado muy grave, que se encontraba vomitando sangre", explicó. "Trataban de estabilizarle para trasladarle al hospital. Nuestro personal siempre trata de aparcar de la mejor forma posible para no bloquear el camino, pero a veces simplemente esto no es posible. Los pacientes son prioritarios", lamentaba sobre la indignante nota.

No es la primera vez que ocurre

Varios internautas reaccionaron a la publicación de los paramédicos en las redes sociales, asegurando que habían presenciado abusos similares en otros lugares. Algunos denunciaron que vecinos agredían verbalmente a los sanitarios por el lugar en el que habían aparcado la ambulancia en otras ocasiones. "Es un mundo triste en el que vivimos, especialmente cuando presenciamos estas escenas", publicaba un usuario. "Es horrible. En una ocasión los vecinos gritaron a un paramédico que venía a atender a mi hija cuando era solo un bebé. Qué poco solidario", lamentaba otra mujer.