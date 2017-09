Ikea desafía a una joven a memorizar todo su catálogo, y ella lo consigue Yanjaa Wintersoul, de 23 años, superó la prueba y aparecerá en una serie de campañas de la compañía sueca C. BENLLOCH Viernes, 1 septiembre 2017, 18:32

Yanjaa Wintersoul es una joven de 23 años con una memoria prodigiosa. La joven nació en Mongolia, pero creció en Tokio y Estocolmo, y saltó a la fama tras aparecer en el programa 'Got Talent'. Wintersoul es todo un fenómeno en lo que a la memoria se refiere, y gracias a ello se ha convertido en la nueva cara de catálogo de Ikea 2018.

La compañía sueca retó a la joven a memorizar el nuevo catálogo de Ikea al completo para su campaña anual. La joven debía recordar cada una de las 328 páginas del catálogo de la marca en tan solo una semana. Y Wintersoul lo hizo. Memorizó hasta el más mínimo detalle, y no solo era capaz de recordar y describir las escenas de la revista, sino que también pudo decirle a los jueces el número exacto de página al que pertenecían. Ya la llaman 'The Ikea Human Catalogue' (el catálogo de Ikea humano).

De hecho, su memoria era tan precisa que al principio no podían creer que fuera cierto. La pusieron a prueba a través de Skype, pero no quedaron convencidos, por lo que finalmente se reunieron con ella en persona para comprobar que no hacía trampa. Recogieron todo el proceso en un vídeo, que colgaron en el canal de Youtube de Ikea Singapur, en el que se aprecia la maravillosa memoria de la joven. Wintersoul superó la prueba, y aparecerá en una serie de campañas de la compañía sueca.