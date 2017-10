La historia de este perro se ha convertido en viral después de que se colara en una boda Facebook MUNDO VIRAL La pareja ha adoptado al animal después de que irrumpiera durante la ceremonia y se tumbara a descansar sobre el velo de la novia C. B. Lunes, 16 octubre 2017, 21:42

Una pareja de Sao Paulo vivió una situación increíble el día de su boda. Los novios se encontraban en la iglesia junto a todos los invitados para darse el "sí quiero" cuando alguien irrumpió en la ceremonia. Pero no, no se fue un "ex" que quería oponerse al enlace, sino un invitado inesperado: un perro callejero que entró en la carpa donde se estaba celebrando en enlace entre Marília y Matheus Martins para resguardarse de la lluvia, que caía a mares en el exterior.

La entrada del animal coincidió con el coro nupcial, y los invitados se apresuraron a evitar que llegara a la parte delantera, donde estaban los novios. Aunque parece que el perro estaba decidido a participar en la ceremonia, porque cuando los novios se disponían a leer sus votos el can avanzó entre los invitados y se tumbó a descansar sobre el velo de la novia, tal y como recoge 'Daily Mail'.

Facebook

"Fue una sorpresa muy agradable para mi, porque me encantan los animales", explicó la novia a 'The Dodo'. Ante la situación decidieron permitir que el perro se quedara durante la ceremonia. Al terminar quisieron ir a buscarlo, pero se había ido. Aquella noche, Matheus y Marília hablaron y acordaron que querían que el perro formara parte de sus vidas para siempre, por lo que al día siguiente comenzaron a buscarlo por la zona. Tardaron varios días en encontrarlo, pero finalmente lograron llevarlo con ellos a casa. "Lo bañé, jugó mucho, comió y bebió agua, y durmió muy bien la primera noche", explicó la pareja. Ahora la pareja ha adoptado al perro y los tres forman una feliz familia.

The Dodo

La historia del perro y los novios se volvió viral rápidamente. El fotógrafo compartió las instantáneas tomabas durante la ceremonia a través de Facebook, donde han dado la vuelta al mundo.